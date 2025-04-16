Sosyal Medya Tartışması Cinayetle Sonuçlandı

Sarıçam ilçesinde 3 kişinin öldüğü silahlı kavgada şüpheli sıfatıyla aranan 3 kişi ve iş birlikçileri Adana ve Mersin illerinde yakalanarak tutuklandı. Cinayete giden kavganın sosyal medya yüzünden başladığı öğrenildi.

Adana'da 3 Ay Önce Gerçekleşen Silahlı Saldırının Şüphelileri Yakalandı

16 Ocak'ta Sarıçam ilçesine bağlı Çınarlı Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan 2 grubun karıştığı silahlı çatışmada 24 yaşındaki Serdar ve 19 yaşındaki Umut Akipa kardeşler olay yerinde, ağır yaralanan 29 yaşındaki Ferhat Ay ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

3 Ay Sonra Yakalandılar

Yaşanan cinayetlerin ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı. Polisin yaptığı teknik ve fiziki takip sonucu, çatışmaya karışan şüphelilerin O.A. (30), Y.A. (25) ve K.Ö. (27) olduğu tespit edildi.

Tutuklandılar

Şüphelilerin Adana ve Mersin'de olduğunu öğrenen polis, operasyon yaptı. Özel harekat timlerinin de katıldığı operasyonda şüphelilerden 2'si Adana'da, 1'i ise Mersin'de yakalandı. Cinayet şüphelilerin yanında dolandırıcılık suçundan aranan C.A. (24) da gözaltına alındı. Adana polisi tarafından ifadesi alınan 3 şüpheli cinayetten, C.A. ise dolandırıcılıktan sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sosyal Medyadaki Küfürleşme Cinayete Dönüştü

Şüphelilerin daha önceden birbirlerini tanıdığı, sosyal medyadan tartışmaları nedeniyle aralarında husumet oluştuğu öğrenildi. Cinayetten önce ise sosyal medya üzerinden birbirlerine küfreden iki gruptaki arkadaşların, parkta karşı karşıya gelince olayı gerçekleştirdikleri ortaya çıktı.

İki Grup da Kayıp Verdi

Sosyal medyadan küfürleşme tartışmasıyla başlayan ve çatışmaya dönüşen olayda ölenlerden 2'sinin bir taraftan, diğerinin de öteki taraftan olduğu belirtildi.