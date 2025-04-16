Bankaların Güncel ATM Para Çekme Limitleri Açıklandı

Kurban Bayramı yaklaşırken, vatandaşlar nakit ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor. Bu süreçte bankalardan dikkat çeken bir hamle geldi. ATM'lerde ücretsiz para çekme limitleri güncellendi. İşte yeni günlük çekim miktarıyla ilgili detaylar...

ATM'den Para Çekim Limitleri Güncellendi

ATM'den para çekecekler aman dikkat. Bayram harcamaları, kurbanlık ve seyahat alımları gibi sebeplerden dolayı ATM'lerden günlük para çekim miktarında değişiklik oldu. Özel bankaların çoğu günlük ücretsiz para çekme limitlerini artırdı.

Güncellenen Banka ATM Para Çekme Limitleri

Vakıfbank: 20 bin TL

20 bin TL Türkiye İş Bankası: 20 bin TL

20 bin TL Yapı Kredi: 10 bin TL

10 bin TL Akbank: 10 bin TL

10 bin TL Denizbank: 10 bin TL

10 bin TL Ziraat Bankası: 10 bin TL

10 bin TL Halkbank: 10 bin TL

10 bin TL Garanti BBVA: 10 bin TL

10 bin TL ING Bank: 10 bin TL

10 bin TL Fibabanka: 15 bin TL

15 bin TL Enpara: 10 bin TL

ATM'den para çekme limitleri konusunda güncellemeler yapıldı ve Vakıfbank'ta ATM'den günlük para çekme limiti 20 bin TL olarak belirlendi. Türkiye İş Bankası da 10 bin TL olan kartlı ücretsiz para çekme limitini 20 bin TL'ye yükseltti.