Bankaların Güncel ATM Para Çekme Limitleri Açıklandı
Kurban Bayramı öncesi bankalar ATM para çekme limitlerini güncelledi. İşte Vakıfbank, İş Bankası ve diğer bankaların yeni limitleri.
Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 16 Nisan 2025 11:11, Son Güncelleme : 16 Nisan 2025 11:12
Kurban Bayramı yaklaşırken, vatandaşlar nakit ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor. Bu süreçte bankalardan dikkat çeken bir hamle geldi. ATM'lerde ücretsiz para çekme limitleri güncellendi. İşte yeni günlük çekim miktarıyla ilgili detaylar...
ATM'den Para Çekim Limitleri Güncellendi
ATM'den para çekecekler aman dikkat. Bayram harcamaları, kurbanlık ve seyahat alımları gibi sebeplerden dolayı ATM'lerden günlük para çekim miktarında değişiklik oldu. Özel bankaların çoğu günlük ücretsiz para çekme limitlerini artırdı.
Güncellenen Banka ATM Para Çekme Limitleri
- Vakıfbank: 20 bin TL
- Türkiye İş Bankası: 20 bin TL
- Yapı Kredi: 10 bin TL
- Akbank: 10 bin TL
- Denizbank: 10 bin TL
- Ziraat Bankası: 10 bin TL
- Halkbank: 10 bin TL
- Garanti BBVA: 10 bin TL
- ING Bank: 10 bin TL
- Fibabanka: 15 bin TL
- Enpara: 10 bin TL
ATM'den para çekme limitleri konusunda güncellemeler yapıldı ve Vakıfbank'ta ATM'den günlük para çekme limiti 20 bin TL olarak belirlendi. Türkiye İş Bankası da 10 bin TL olan kartlı ücretsiz para çekme limitini 20 bin TL'ye yükseltti.