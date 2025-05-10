Otizmli öğrencilerine şiddet uygulayan öğretmen tutuklandı
Adana'da bir ilkokulda özel öğrencilere şiddet uygulayan öğretmen, görüntülerin ortaya çıkmasının ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkartılan B.N.T. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 10 Mayıs 2025 16:37, Son Güncelleme : 10 Mayıs 2025 16:40
Adana'nın Seyhan ilçesinde bulunan Mustafa Kemal Atatürk İlkokulu'nda görevli özel eğitim öğretmeni B.N.T.'nin, otizmli öğrencilere fiziksel şiddet uyguladığına dair görüntüler ortaya çıktı. Bu görüntülerde, öğretmenin bazı öğrencilere tokat attığı anlar yer aldı. Olayın ortaya çıkmasının ardından, öğretmen B.N.T. polis ekipleri tarafından evinde gözaltına alındı.
Olayın Gelişimi
- Öğretmenin şiddet uyguladığı anlara ait görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.
- Görüntülerin yayılması üzerine öğretmen hakkında idari işlem başlatıldı ve açığa alındı.
- Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan öğretmen, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirildi.
- Öğretmen, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
Özel Öğrencilere Yönelik Şiddet
Görüntülerin ortaya çıkması üzerine öğretmen B.N.T. polis tarafından evinde gözaltına alındı.
Görüntüler nedeniyle açığa da alınan öğretmen, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkartılan B.N.T. tutuklanarak cezaevine gönderildi.