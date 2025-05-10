İstanbul'da Metrobüs Kazası: Seferler Durdu, Yaralılar Var

Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İstanbul Beylikdüzü'nde iki metrobüs çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 13 yaralı var.

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