İstanbul'da Metrobüs Kazası: Seferler Durdu, Yaralılar Var
Beylikdüzü'nde bir metrobüsün başka bir metrobüse arkadan çarpması sonucu yaralananlar oldu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Mayıs 2025 16:41, Son Güncelleme : 10 Mayıs 2025 16:43
İstanbul Beylikdüzü'nde iki metrobüs çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 13 yaralı var.
İstanbul'da metrobüs kazası meydana geldi. Kaza Beylikdüzü'nde yaşandı.
Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, ilk belirlemelere göre 13 kişi yaralandı.
Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor