Askere gidecekti, dolandırıcıların hedefi oldu

Bursa'da araç kiralama ve oto yıkama işiyle uğraşan Oktay Yanık, müşterilerinden ödemelerini IBAN üzerinden aldı.

Ancak, nitelikli dolandırıcılık yaparak kazanç elde eden şahıslar, paralarını aklamak için Yanık'ın banka hesabını kullandı. Araç kiralama ve oto yıkama gibi çeşitli hizmetler alarak dolandırıcılıktan elde ettikleri parayı Yanık'ın banka hesabına aktaran şahıslar, daha sonra kayıplara karıştı.

Yanık ise evine gelen mahkeme kağıdıyla hayatının şokunu yaşadı. Kendi adına birçok dava açıldığını öğrenen Yanık, devam eden mahkemeler nedeniyle eylül ayında gitmesi gereken vatani görevini yerine getiremeyip cezaevine girebileceğini belirtti.

Oktay Yanık'ın Açıklamaları

Müşterilerinin aslında dolandırıcı olduğunu evine gelen mahkeme kağıdıyla anladığını belirten Yanık, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Bir araç kiralama ve yıkama firmasında çalıştığımız dönemde IBAN üzerinden ödeme alıyorduk. Bizim hesabımıza para gönderen şahıslar aslında dolandırıcıymış. Bu konudan dolayı bana ceza dosyaları geliyor."

"Bu nedenden dolayı da askerliğimizi yapamıyoruz. Dolandırıcılar dükkanımıza gelip araç yıkama ve kiralama hizmeti alarak birkaç sefer banka hesabımıza para gönderdiler."

"Bize gönderdikleri paralar ise başka kişilerden nitelikli dolandırıcılık yaparak elde ettiği gelirler. Adımıza dava açılınca bunu fark ettik."

"Savcılığa ifademizi verdik. Dava sürecinden dolayı gitmem gereken vatan görevime gidemiyorum. Sadece bir tane değil birçok yerden sürekli ceza dosyası geliyor. Sürekli cezaevine girip çıkıyorum."

Yaşanan Süreç ve Sonuçları

Yanık, savcılığa ifadesini verdiğini ve dava sürecinin devam ettiğini belirtti. Sürekli olarak farklı yerlerden ceza dosyası geldiğini ve bu nedenle sık sık cezaevine girip çıktığını ifade etti. Ayrıca, bu süreç nedeniyle askerliğini de yapamadığını dile getirdi.



