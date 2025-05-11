Alkollü sürücü 8. kez yakalandı! Ehliyetine 2060'a kadar el kondu
Aziziye'de alkollü araç kullanan Orhan E., polis takibinden kaçamadı. 8. kez yakalanan sürücünün ehliyetine 2060 yılına kadar el kondu.
Erzurum'un Aziziye ilçesinde Orhan E. (37), kullandığı hafif ticari araçla bir otomobile çarptıktan sonra olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine polis ekipleri, aracı takibe aldı. Megafonlu uyarı ve "dur" ihtarına rağmen Orhan E., aracıyla Erzurum-Aşkale Karayolu'nda kaçışını sürdürdü. Takip sırasında polis aracı, önünde ilerleyen TIR'a çarpmaktan son anda kurtuldu.
Ekipleri alarma geçiren Orhan E., yaklaşık yarım saat süren takibin ardından Aşkale Uygulama Noktası'nda silah doğrultularak durdurulabildi. Ters kelepçe takılarak ekip otosuna bindirilen Orhan E.'nin yapılan kontrolünde 2,87 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. Orhan E., işlemleri için polis merkezi amirliğine götürülürken, kullandığı araç ise otoparka çekildi.
Orhan E.'nin Suç Geçmişi ve Ehliyet Durumu
- 20 farklı suç kaydı bulunduğu tespit edildi.
- "Alkollü araç kullanmak" ve "Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçlarından 7 kez işlem yapıldığı belirlendi.
- Ehliyetine 2055 yılına kadar el konulduğu öğrenildi.
- 8. kez alkollü araç sürerken yakalanan Orhan E.'nin ehliyetine el konma süresi 2060 yılına kadar uzatıldı.