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İŞKUR'dan Engelli Bireylere İş Hayatında Büyük Destek

İŞKUR'un hayata geçirdiği Destekli İstihdam Projesi ile serebral palsili, otizmli ve Down sendromlu bireyler başta olmak üzere tüm zihinsel engelli bireylerin iş hayatına entegrasyonu amaçlanıyor. Proje kapsamında işverenlere mali destek, iş yeri düzenleme ve danışmanlık hizmetleri sunulacak. Engelli bireylerin uzun vadeli istihdamı için iş koçu desteği sağlanacak.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 18 Mayıs 2025 07:45, Son Güncelleme : 18 Mayıs 2025 07:35
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İŞKUR'dan Engelli Bireylere İş Hayatında Büyük Destek

Destekli İstihdam Projesi, özellikle Serebral palsili, otizmli ve Down sendromlu bireyler başta olmak üzere tüm zihinsel engelli bireylerin iş hayatına kazandırılmasını amaçlamaktadır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hayata geçirilen bu proje, özel ihtiyaçlı bireylerin iş gücü piyasasına daha etkin ve sürdürülebilir şekilde katılımını hedeflemektedir. Proje kapsamında, her bir engelli bireye doğrudan destek sağlayacak olan "Engelli İş Koçu/Danışmanı" modeli ile bire bir mentörlük esas alınmaktadır. Her bir iş koçu en fazla 4 engelli bireye destek verecek şekilde görevlendirilecektir.

6 ay ile 12 ay arasında istihdam edilecek olan özel ihtiyaçlı bireylerin, bu projeyle birlikte iş yerinde uzun vadeli bir uyum ve başarı sağlaması beklenmektedir. Bu proje ile İŞKUR, hem bireylerin hayat kalitesini artırmayı hem de iş gücü piyasasına yeni katkılar sağlamayı hedeflemektedir.

İşverene 3 Kalemde Katkı

Proje başvuruları, Türkiye'de faaliyet gösteren ve projenin uygulanacağı ilde kurulu tüzel kişilikler tarafından yapılabilecektir. Böylece yerelde faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlar, özel gereksinimli bireylerin istihdamına doğrudan katkı sunabilecektir.

Örnek bir hesaplamaya göre, 1 yıllık bir projede 1 engelli birey için toplam destek 816 bin 247 TL'ye ulaşırken, 4 kişi üzerinden yürütülen bir projede bu tutar 3 milyon 264 bin TL'ye kadar çıkabilmektedir. Proje süresince iş koçları yalnızca engelli bireylerle değil, onların aileleri ve iş yerindeki çalışma arkadaşlarıyla da iletişim kurarak destek sağlamaktan sorumlu olacaktır. Engelli bireyin istihdamdan ayrılması durumunda, yerine en geç 3 ay içinde yeni bir kişi alınarak projenin devamı sağlanacaktır.

Proje Kapsamında Sağlanan Mali Destekler

  • Danışman desteği: Bu görevdeki kişilere, işverene maliyetinin yüzde 15 fazlası tutarında aylık ödeme yapılacaktır. 2025 yılı için bu tutar 35 bin 881 TL olarak uygulanacaktır.
  • İş yeri düzenleme desteği: Engelli bireylerin çalışacağı iş yerlerinin ihtiyaçlara uygun hale getirilmesi için yapılacak harcamaların toplam engelli ücret desteğinin yüzde 25'ini aşmayan kısmı devlet tarafından karşılanacaktır.
  • Engelli ücret desteği: Zihinsel engelli bireylerin ücret giderleri brüt asgari ücret üzerinden desteklenecek olup, bu destek SGK'ya bildirilen prim gün sayısına göre hesaplanacak ve aylık 26 bin TL'yi aşacaktır.

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