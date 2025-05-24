'Türkiye'de ve dünyada obezite oranı hızla artıyor'

Obezite, günümüzde hem Türkiye'de hem de dünyada hızla artan önemli bir sağlık sorunu olarak öne çıkmaktadır.

Genel Cerrahi ve Gastroenteroloji Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Cemalettin Aydın, obezitenin yalnızca yanlış beslenme alışkanlıklarından değil, aynı zamanda modern yaşamın getirdiği tüketim alışkanlıkları ve teknolojik bağımlılıklardan da kaynaklandığını vurgulamaktadır. Obezite, bireysel düzeyde olduğu kadar toplumsal düzeyde de ciddi sağlık tehditleri oluşturmaktadır.

Obezitenin Yaygınlığı ve Nedenleri

Modern dünyanın en yaygın sağlık sorunlarından biri haline gelen obezite, sistematik tüketim kültürünün etkisiyle giderek yaygınlaşmaktadır. Prof. Dr. Cemalettin Aydın, kapitalist üretim ilişkilerinin getirdiği beslenme biçimlerinin obeziteyi körüklediğini belirtmektedir.

Dünya genelinde yaklaşık 1 milyar insan obez olarak tanımlanmaktadır.

obez olarak tanımlanmaktadır. 2035 yılına kadar bu sayının 1,5 milyara ulaşması beklenmektedir.

beklenmektedir. Türkiye'de erkeklerde obezite oranı %10, kadınlarda ise %15 civarındadır.

Obezitenin Tanısı: Vücut Kitle İndeksi

Obezitenin tanısında kullanılan temel yöntem "vücut kitle indeksi"dir. Bu indeks, kişinin kilosunun boyunun metre cinsinden karesine bölünmesiyle hesaplanır. Sonuçlara göre;

25-30 arası: Kilolu

30-35 arası: Obez

35-40 arası: Ciddi obez

40'ın üzeri: Morbid obez

Kısa sürede yüksek kilo alan bireylerde metabolik veya hormonal hastalıkların değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu nedenle uzman kontrolü büyük önem taşır.

Obezite Tedavisinde Cerrahinin Rolü

Obezite cerrahisi, kesin çözüm olarak görülmemelidir. Öncelikle diyet ve yaşam tarzı değişiklikleri denenmelidir. Cerrahi müdahale, ancak tıbbi değerlendirmeler sonucunda uygulanmalıdır."Obezite cerrahisi bir moda veya güzelleşme tercihi değil, tıbbi bir karardır." Cerrahi kararı, endokrin ve metabolizma uzmanı, psikiyatri uzmanı ve diyetisyenden oluşan bir konsey tarafından alınmalıdır.

'Su İçsem Yarıyor' Söylemi ve Kalori Dengesi

Toplumda sıkça duyulan "su içsem yarıyor" ifadesi, genellikle kalori dengesinin tam olarak anlaşılmamasından kaynaklanmaktadır. Önemli olan, alınan kalorinin harcanan kaloriden düşük olmasıdır. Zayıflamanın temelinde kalori açığı oluşturmak yatmaktadır.



