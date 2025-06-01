İstanbul'da yapılacak barış görüşmesi yarın
3 yıldır süren savaşta yeni bir döneme giriliyor! Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Ukrayna ve Rusya heyetleri arasındaki görüşmelerin yarın saat 13.00'te Çırağan Sarayı'nda yapılmasının planlandığını duyurdu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Haziran 2025 17:33, Son Güncelleme : 01 Haziran 2025 17:35
Ukrayna ve Rusya heyetleri arasındaki görüşmelerin, yarın saat 13.00'te Çırağan Sarayı'nda yapılması planlanıyor. Barışın adresi bir kez daha Türkiye olacak ve iki ülke heyetleri İstanbul'da bir araya gelecek. Bu önemli buluşma, savaşın sona erdirilmesi ve barışın sağlanması adına umutları artırıyor.
Görüşmelerin Geçmişi ve Önemi
- Rusya ve Ukrayna heyetleri ilk toplantılarını 16 Mayıs'ta gerçekleştirdi.
- Müzakereler sonucunda biner kişilik esir takası kararı alındı.
- Görüşmelerin sürdürülmesi konusunda mutabakata varıldı.
- Yeni tur müzakerelerin 2 Haziran'da İstanbul'da yapılması teklif edildi.
Heyet Başkanları ve Talepler
- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Müşaviri Vladimir Medinskiy, Rusya heyetine başkanlık edecek.
- Ukrayna heyetine Rüstem Umerov başkanlık yapacak.
- Zelenski, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, tam ve koşulsuz bir ateşkes talep ettiklerini belirtti.
- Kilit meselelerin liderler tarafından çözüme kavuşturulabileceği vurgulandı.
Ateşkes ve Barış Umudu
Tarafların İstanbul'daki ikinci görüşmesinde, ateşkes konusunun ele alınması bekleniyor. 3 yıldır devam eden savaşta, barış umudu sürüyor ve bu görüşmelerin olumlu sonuçlanması için beklentiler yüksek.