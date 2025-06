Hürmüz Boğazı kapanıyor mu?

İran Meclisi, Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasına onay verdi. Bu gelişme, küresel enerji ticareti açısından büyük önem taşıyan Hürmüz Boğazı'nın geleceğiyle ilgili önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. İran parlamentosu tarafından alınan bu kararın yürürlüğe girmesi için, ülkenin en üst düzey güvenlik organı olan İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi'nin de onayı gerekmektedir. Konseyin onayı olmadan boğazın kapatılması yönünde herhangi bir uygulama başlatılamayacaktır.

️ Major General Kowsari, member of the National Security Commission of the Parliament: The Parliament has reached the conclusion that the Strait of Hormuz should be closed, but the final decision in this regard lies with the Supreme National Security Council. pic.twitter.com/sWd0rsOBsA