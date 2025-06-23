Ticaret Bakanlığı'ndan Reklamlara 15 Milyon TL Ceza

Ticaret Bakanlığı, Reklam Kurulu tarafından mevzuata aykırı bulunan 92 dosyada reklam durdurma ile birlikte 15 milyon 846 bin 894 TL idari para cezası verildiğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Reklam Kurulu'nun aldatıcı reklam ve haksız ticari uygulamalara karşı denetimlerini kararlılıkla sürdürdüğü belirtildi. 12 Haziran 2025 tarihinde gerçekleştirilen 358 sayılı Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu toplantısında, ağırlıklı olarak elektrikli otomobillere ilişkin reklamlar başta olmak üzere toplam 103 dosya değerlendirmeye alındı. Bu dosyalardan 92'si mevzuata aykırı bulundu ve bu kapsamda reklam durdurma cezası ile birlikte toplam 15 milyon 846 bin 894 TL idari para cezası uygulanmasına ve 8 dosya hakkında da erişim engeli tedbiri alınmasına karar verildi.

Kurulun 2025 yılının ilk yarısındaki çalışmalarına ilişkin yapılan genel değerlendirmede, toplam incelenen dosya sayısının 838, mevzuata aykırı bulunan dosya sayısının 753, toplam uygulanan idari para cezası tutarının ise 141,1 milyon TL olduğu belirtildi.

Elektrikli Otomobil Reklamlarında Öne Çıkan Sorunlar

Elektrikli otomobil reklamlarında son dönemde öne çıkan sorunlara ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Araçların menzil bilgileri laboratuvar koşullarında elde edilen WLTP verileri ile sunulmakta ve bu bilgiler gerçek kullanım koşullarını yansıtmadan, yanıltıcı biçimde tanıtılmaktadır.

laboratuvar koşullarında elde edilen ile sunulmakta ve bu bilgiler gerçek kullanım koşullarını yansıtmadan, yanıltıcı biçimde tanıtılmaktadır. Tüketicilerin aldatılmasını önlemek amacıyla; menzil bilgisinin hangi test standardına göre belirlendiği reklamda açıkça belirtilmelidir.

Gerçek kullanımda menzil değerinin değişebileceği net şekilde ifade edilmelidir.

Hava sıcaklığı, sürüş tarzı, klima ve ısıtıcı kullanımı gibi etkenlerin menzili doğrudan etkilediği bilgisi tüketiciyle paylaşılmalıdır.



