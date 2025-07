Koruyucu Ailelerin Yanındaki Çocuklara Bakan Göktaş'tan Mektup

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 30 Haziran Koruyucu Aile Günü dolayısıyla koruyucu ailelerin yanında büyüyen çocuklara özel bir mektup gönderdi. Bakan Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Koruyucu aile yanında sevgiyle büyüyen kıymetli yavrularımıza bir mektupla kalpten seslenmek istedim. Çünkü onların yüzündeki bir tebessüm, tüm gayretimizin en güzel karşılığı. Hem yüreklerini hem yuvalarını açarak çocuklarımıza umut olan tüm koruyucu ailelerimize gönülden teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız" ifadelerini kullandı.

Bakan Göktaş'ın Çocuklara Yazdığı Mektup

"Sevgili yavrum; her çocuğun sevildiğini hissettiği bir yuvaya, içten bir sese, güvenli bir kucağa ihtiyacı vardır. Yanında olduğun koruyucu ailen, işte tam da böyle bir sevgiyle sarıyor seni. Seninle gülen, seninle sevinen, her duyguyu seninle birlikte hisseden ailen, senin için koruyucu bir melek, bizler için ise bir kahramandır. Sen, sana güçlü olmayı, iyiliği paylaşmayı ve hayata sımsıkı bağlanmayı öğreten koruyucu ailen ve bizler için geleceğe yazılmış bir umutsun. Sen, sadece kendi yolunu değil, sana yüreğini açmış herkesin yolunu aydınlatan kıymetlimizsin. Sen, yüzündeki kocaman gülümsemeyle geleceğe yürürken bizler de her daim senin yanında olacağız. İyi ki hayatımızdasın yavrum. İyi ki bu dünyaya kalbinin saflığı ve güzelliğiyle ümit aşılıyorsun. Koruyucu ailene ve sana kocaman sevgilerimle."