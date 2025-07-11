BIST 100 Endeksi Yükselişle 10.413,37 Puana Ulaştı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,79 değer kazanarak 10.413,37 puana yükseldi. Saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 82,06 puan artış gösteren endeks, yükseliş eğilimini sürdürdü. Toplam işlem hacmi 49,9 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,72, holding endeksi ise yüzde 1,13 değer kazandı. Sektör endekslerinde en çok kazandıran yüzde 1,69 ile turizm olurken, en çok kaybettiren ise yüzde 0,24 ile metal ana sanayi oldu.

Küresel Piyasalar ve Yurt İçi Gelişmeler

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük tarifelerine ilişkin açıklamaları yakından takip edilirken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasında gevşeme yapabileceğine dair artan beklentiler risk iştahını artırdı. Bu gelişmeler yurt içi piyasalara da olumlu yansıdı.

Cari İşlemler Hesabı ve Takas Bilgisi

Türkiye'nin cari işlemler hesabı mayısta 684 milyon dolar açık verdi.

mayısta verdi. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında ise 4 milyar 68 milyon dolarlık fazla oluştu.

ise oluştu. Borsa İstanbul'da bugünkü işlemlerin takası, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla 16 Temmuz'da yapılacak.

BIST 100 Endeksi Teknik Görünüm

Analistler, günün geri kalanında ABD'de federal bütçe dengesinin takip edileceğini belirtti. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.500 ve 10.600 seviyeleri direnç, 10.300 ve 10.200 puan ise destek konumunda bulunuyor.



