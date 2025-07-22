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Galata Kulesi'nde Hezarfen'den Beri Aynı Ruhla Sergisi

Galata Kulesi'nde açılan 'Hezarfen'den Beri Aynı Ruhla' sergisi, Türk havacılık tarihine yön veren isimleri ziyaretçilerle buluşturuyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Temmuz 2025 14:16, Son Güncelleme : 22 Temmuz 2025 14:17
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Galata Kulesi'nde Hezarfen'den Beri Aynı Ruhla Sergisi

İstanbul'un simge yapılarından Galata Kulesi, çok sayıda yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırlamaya devam ediyor. "Hezarfen'den Beri Aynı Ruhla" adlı sergi, Kültür ve Turizm Bakanlığının müzecilik vizyonu doğrultusunda, 2020 yılından itibaren tarihi sergiler ve kültürel etkinliklere ev sahipliği yapan Galata Kulesi'nin üçüncü katında açıldı. Sergi, ilk gününde ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. Türkiye'nin uzaya çıkan ilk astronotu Alper Gezeravcı, açılış öncesi yaptığı açıklamada, kulenin Hezarfen Ahmed Çelebi'nin uçuşa başladığı tarihi yapı olduğunu belirtti. Gezeravcı, "Bugün sadece bu tarihi yapıdaki serginin açılışına değil, aynı zamanda köklerden göklere erişen tarihi mirasımızın yeniden canlandırıldığı, ayağa kaldırıldığı bir güne de şahitlik ediyoruz." dedi.

Serginin Önemi ve Devam Eden Çalışmalar

Gezeravcı, serginin adına dikkat çekerek, "Hezarfen'den beri aynı ruhla tarihimizden ve atalarımızdan aldığımız bu ilhamı, gelecekte yapacağımız işlere yansıtma noktasında devletimizin kararlılığı ve gücüyle ortaya konulmuş planlarımızı adım adım gerçekleştirmeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı. O günlerde insanoğlunun sadece bir cesaret gösterisi olarak değerlendirilen gökyüzüne erişme aşkı ve şevki, bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin şanlı bayrağının altında kara, deniz ve havadaki vatan kabulümüze ilave olarak uzay vatanda da şekil bulmaya devam ediyor.

Milli Uzay Programı ve Hedefler

Milli Uzay Programı kapsamında sadece görünen gökyüzünün sınırlarıyla değil, görünemeyen, gökyüzünün ötesindeki derin uzayda da faaliyetlerin yoğun bir hızda devam ettiğini vurgulayan Gezeravcı, "Bu program kapsamındaki ilk iki hedefimiz çok şükür, ilan edildikten çok kısa bir süre sonra, 2024 yılı içerisinde gerçekleşti. Halihazırda kalan sekiz hedef dahilinde de çalışmalarımız yine devletimizin kararlılığıyla devam ediyor." dedi.

Galata Kulesi'nin Havacılık ve Uzay Tarihindeki Yeri

Galata Kulesi, Türk havacılık ve uzay tarihine tanıklık eden çok önemli bir yapı olarak öne çıkıyor. Gezeravcı, "Galata Kulesi sadece fiziki olarak güçlendirilen, yenilenmiş bir yapı olarak değil, aynı zamanda bilim ve kültür merkezi, etkileşim, etkinlikler, sergiler ve anlatımlarla insanların geleceğe yönelik hayallerini şekillendirebilecekleri, geçmişimizden aldıkları ilham kaynağını çok canlı şekilde ileriye taşıyabilecekleri bir etkileşim mekanı olarak vücut bulmuş şekilde." dedi.

Türk Havacılığına Katkılar

Ünlü astronot, Türk insanının havacılığa olan ilgisine değinerek, "Cumhuriyetimizin kurulduğu 1923 yılından bu yana, Kurtuluş Savaşı'nın ardından yokluklarla sınandığımız dönemde dahi Türk insanının havacılığa, uzaya, teknolojiye ait çok büyük katkıları oldu. Ancak tarihimizde kazandığımız bu gurur dolu mirası bu sınandığımız dönemlerde unuttuğumuz zamanlar oldu." diye konuştu.

Savunma ve Havacılık Sanayisindeki Gelişmeler

Gezeravcı, Türk savunma sanayisine ilişkin olarak, "Son 20 yılda savunma ve havacılık sanayimizin geldiği nokta çok aşikar. 2023 yılında tarihimizde ilk defa yaptığımız uzay görevinin hazırlık döneminde ABD'de bulunduğumuz süreçte bana Türkiye Cumhuriyeti'nin sınırları içerisindeki havacılık alanındaki çalışmalarla ilgili çok fazla soru geliyordu. İHA ve SİHA'larımız ile beşinci nesil uçağımızın çalışmalarıyla ilgili çok fazla soruya maruz kaldım. Bir Türk vatandaşı olarak büyük gurur yaşadım." ifadelerini kullandı.

Sergide Yer Alan İsimler ve İçerik

  • İsmail Cevheri
  • Hezarfen Ahmed Çelebi
  • Lagari Hasan Çelebi
  • Vecihi Hürkuş
  • Sabiha Gökçen
  • Alper Gezeravcı

Sergide, Türk havacılık tarihine yön veren bu önemli isimlerin başarı hikayeleri ve görselleri yer alıyor. Ayrıca Türk savunma sanayisinin yerli ve milli hava araçlarıyla ilgili bilgiler ve görsellerin yer aldığı ek bölüm de sanatseverlerle buluşuyor.

Serginin Açık Kalacağı Tarih

"Hezarfen'den Beri Aynı Ruhla" sergisi, 1 Ekim'e kadar açık olacak.

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