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Özar'dan tercih yapacak adaylara: Yeni açılan bölümlere dikkatle bakın!

Adaylara, puanlarını aldıktan sonra yeni açılan programlara dikkatle bakmaları çağrısında bulunan YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, "Son yıllarda yapay zeka, bilişim ve teknoloji alanlarında büyük bir dönüşüm yaşanıyor. Bu yıl yüzlerce üniversitemizde 20'den fazla yeni program açtık. Öğrencilerin bu dönüşümü dikkate almaları çok önemli" diye konuştu.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 24 Temmuz 2025 20:25, Son Güncelleme : 24 Temmuz 2025 20:35
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Özar'dan tercih yapacak adaylara: Yeni açılan bölümlere dikkatle bakın!

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesini ziyaret etti.

IC Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve İbrahim Çeçen Vakfı Kurucusu İbrahim Çeçen'in eşlik ettiği program, Rektör Prof. Dr. İlhami Gülçin'in ev sahipliğinde yapıldı. Ziyarette konuşan YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar, şehit ve gazi yakınlarına yönelik yükseköğretim imkanlarının genişletildiğini belirterek, "Birkaç gün önce alınan kararla, artık şehit eş ve çocukları ile gazi eş ve çocuklarına, aynı zamanda gazilere yönelik olarak, yükseköğretim kurumlarında güz ve bahar dönemlerinde öğrenci alımı yapılan lisansüstü programlarda da ek kontenjan verilmesi kararlaştırılmıştır. Her bir programda bir ek kontenjan tanımlanacak" dedi.

"Yapay zeka ve teknoloji odaklı programlara mutlaka göz atın"

Kontenjan düzenlemelerine ilişkin de bilgi veren Özvar, üniversitelere tahsis edilen kontenjanların öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı ve programlara olan talep doğrultusunda belirlendiğini aktardı. Adaylara, puanlarını aldıktan sonra yeni açılan programlara dikkatle bakmaları çağrısında bulunan Özvar, "Son yıllarda yapay zeka, bilişim ve teknoloji alanlarında büyük bir dönüşüm yaşanıyor. Bu yıl yüzlerce üniversitemizde 20'den fazla yeni program açtık. Öğrencilerin bu dönüşümü dikkate almaları çok önemli" diye konuştu.

"Bölgesel kalkınmanın anahtarı üniversiteler"

Üniversitelerin sadece birey değil, aynı zamanda bölgeyi kalkındıran kurumlar olduğuna dikkat çeken Özvar, özellikle büyük şehirler dışındaki üniversitelerin bu konuda daha büyük rol üstlenmesi gerektiğini vurguladı. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'ndeki toplantının önemine değinen Özvar, "Üniversitemizin Ağrı'ya ve çevre illere yapacağı katkılar bizim için çok kıymetli. Burada görev yapan bilim insanlarının, hayvancılık, ziraat, çevre ve su gibi bölgesel öncelikleri gözeterek çalışmalar yürütmesi, ülkemiz adına büyük fayda sağlayacaktır" dedi.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlhami Gülçin ise, "Bugün burada, yükseköğretimimizin yönünü belirleyen, vizyonuna yön veren Yükseköğretim Kurulu Başkanımız Sayın Prof. Dr. Erol Özvar'ı ve üniversitemizin kurulmasına öncülük eden, adını gururla taşıdığımız kıymetli iş insanı ve hayırsever Sayın İbrahim Çeçen'i ağırlamak bizler için son derece anlamlı ve kıymetlidir. YÖK Başkanımızın liderliğinde yükseköğretimde kalite, erişilebilirlik ve uluslararasılaşma gibi alanlarda atılan adımlar, biz üniversiteler için rehber ve yol gösterici niteliktedir. Bu doğrultuda bizler de Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi olarak bölgemizin potansiyelini ortaya çıkarmak, öğrencilerimize nitelikli bir eğitim sunmak ve ülkemize değer katacak bireyler yetiştirmek amacıyla gayretle çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

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