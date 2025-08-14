CHP'de kurultay süreci resmen başladı
CHP'de kurultay takvimi delege seçimi ile işlemeye başladı.Takvime göre 13 Ağustos -7 Eylül tarihleri arasında delege seçim süreci tamamlanacak. İlçe kongreleri ise 13 Eylül'de başlayacak, 5 Ekim'de sona erecek.
CHP'nin kurultay takvimine göre, ilçe kongrelerinin ardından, il kongreleri 11 Ekim'de başlayacak.
Kasım'da sona ermesi planlanan il kongrelerinin ardından da olağan kurultay için tarih belirlenecek.
Gözler bir yandan da "şaibe" iddiasıyla 38. Olağan Kurultayı'nın iptali talebiyle açılan davada.
Davanın bir sonraki duruşması 15 Eylül'de görülecek.