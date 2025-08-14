Özlem Çerçioğlu AK Parti Binasında
Ana sayfaHaberler Sendika, Dernek ve Diğer STK

Bem-Bir-Sen' İn Kapsam Dışında Kalan 12 Teklif Maddesi Belli Oldu

8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde Bem- Bir-Sen'in sunduğu 70 maddelik teklifin 12'si Kamu İşveren Heyeti tarafından "Toplu sözleşme kapsamı dışında" bırakıldı. 14-19 Ağustos 2025'te yapılacak görüşmelerde ise 15 madde "Yeni Teklif" olarak masada olacak. 12 Teklif Memur-Sen'in teklifleri arasında da yer aldığı için Genel'de görüşülecek.

Haber Giriş : 14 Ağustos 2025 11:10, Son Güncelleme : 14 Ağustos 2025 12:55
Bem-Bir-Sen' İn Kapsam Dışında Kalan 12 Teklif Maddesi Belli Oldu

Toplu sözleşme masasında alınan karar uyarınca oluşturulan komisyon çalışmaları devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında yürütülen çalışmalarda Sağlık Sen'in taleplerini içeren 90 maddelik teklif tek tek alındı. Kamu İşveren Heyeti 12 maddeyi toplu sözleşme kapsamına girmediği için kapsam dışına çıkardı. 12 Teklif Memur-Sen'in teklifleri arasında da yer aldığı için Genel'de görüşülecek.

Kamu Görevlileri Sendikaları bu tespite itiraz ediyor ama edindiğimiz bilgilere göre aşağıda yer alan 12 teklif toplu sözleşme kapsamında ele alınmayacak:

  • 1- Yerel Yönetimlerde Çalışan Teknik Personele Arazi Tazminatı
  • 2- Mühendislik Ve Mimarlık Meslek Kanunu Düzenlemesi
  • 3- Teknik Hizmetler Sınıfında Yer Alan Personelin Özel Hizmet Tazminatı Artışı
  • 4- Teknik Sorumluluğu Bulunan Personele İlave Ödeme
  • 5- İtfaiye Ve Zabıta Çalışanlarına Yönelik Yeni Hizmet Sınıfı Oluşturulmasına Veya Teknik Sınıfa Dahil Edilmesine İlişkin Çalışma Yapılması Ve Yerel Yönetimler Hizmet Kolunda Çalışan Ve Genel İdare Hizmetleri Sınıfında Yer Alan Eğitmen Unvanlı Kadroların Hizmet Sınıfının Eğitim Ve Öğretim Hizmet Sınıfı Olarak Uygulanması İçin Çalışma Yapılması
  • 6- İtfaiye Ve Zabıta Personeli İle Yerel Yönetimlerde Çalışan Kamu Görevlilerinden Afet Bölgelerinde Görev Yapanların Şehitlik Ve Gazilik Haklarına Sahip Olmaları
  • 7- Büyükşehir Belediyelerinde İtfaiye Ve Zabıta Daire Başkanlıklarında Görev Yapan Şube Müdürleri, İl Ve İlçe Belediyelerinde Zabıta Ve İtfaiye Müdürü Kadrolarında Olduğu Gibi Büyükşehir Belediyelerinde İtfaiye Müdürü Ve Zabıta Müdürü Kadrolarına Sınavsız Atanmaları
  • 8- Müdür Vekillerine Bir Defaya Mahsus Kadro
  • 9- Afet Bölgelerinde Çalışanlara Afet Tazminatı Ödenmelidir
  • 10- Yerel Yönetimlerde Çalışan Vekil Memurlara Kadro Verilmesi
  • 11- Yerel Yönetimlerin Hukuk Birimlerinde Çalışanlara Ek Ödeme Verilmesi
  • 12- Toplu Sözleşme Hükümlerinin Uygulanmasına Yönelik Bakanlıkça Yerel Yönetimlere Genelge Çıkarılması

