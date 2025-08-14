Bem-Bir-Sen' İn Kapsam Dışında Kalan 12 Teklif Maddesi Belli Oldu

Toplu sözleşme masasında alınan karar uyarınca oluşturulan komisyon çalışmaları devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında yürütülen çalışmalarda Sağlık Sen'in taleplerini içeren 90 maddelik teklif tek tek alındı. Kamu İşveren Heyeti 12 maddeyi toplu sözleşme kapsamına girmediği için kapsam dışına çıkardı. 12 Teklif Memur-Sen'in teklifleri arasında da yer aldığı için Genel'de görüşülecek.

Kamu Görevlileri Sendikaları bu tespite itiraz ediyor ama edindiğimiz bilgilere göre aşağıda yer alan 12 teklif toplu sözleşme kapsamında ele alınmayacak: