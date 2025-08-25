Görüntülü sohbet uygulaması Azar'a erişim engeli

Discord, Wattpad ve Roblox'un ardından Türkiye'de çok sayıda kullanıcısı bulunan sohbet uygulaması Azar'a da erişim engeli getirildi.

T24'ün haberine göre; Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliği tarafından alınan 22 Ağustos 2025 tarihli ve 2025/8885 D. İş sayılı kararla, azarlive.com alan adına erişim durduruldu.

Kararın gerekçesiyle ilgili resmi bir açıklama yapılmazken, uygulamanın kullanıcıları Türkiye genelinde platforma erişim sağlayamıyor.

Güney Kore merkezli Hyperconnect şirketi tarafından 2014 yılında geliştirilen uygulama yaklaşık 230 ülkede ve 19 dilde hizmet sunuyor. Genç kullanıcılar arasında görüntülü sohbet imkanı sunan Azar uygulamasının, Türkiye'de geniş bir kullanıcı kitlesine sahip olduğu biliniyor.