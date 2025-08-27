Aile Bakanlığı Korumasındaki 286 Genç Üniversiteli Oldu

Kırtasiye ürünleri seçiminde standartlara uygunluk önerisi
Kırtasiye ürünleri seçiminde standartlara uygunluk önerisi
Türkiye'de internet kullananların oranı yüzde 90,9'a çıktı
Türkiye'de internet kullananların oranı yüzde 90,9'a çıktı
Lisanslı Depo Bilgi Sistemi kuruluyor
Lisanslı Depo Bilgi Sistemi kuruluyor
İnternetten Yurtdışı Alışverişte Vergi Düzenlemesi Gündemde
İnternetten Yurtdışı Alışverişte Vergi Düzenlemesi Gündemde
İki kurumda bazı çalışanlar, sözleşmeli personel yapılıyor
İki kurumda bazı çalışanlar, sözleşmeli personel yapılıyor
Doktor, Kıyafetini Beğenmediği Kadın Hastayı Muayene Etmedi! Soruşturma Başlatıldı
Doktor, Kıyafetini Beğenmediği Kadın Hastayı Muayene Etmedi! Soruşturma Başlatıldı
Yakıt ikmal gemisinde yangın çıktı
Yakıt ikmal gemisinde yangın çıktı
Benzine zam geldi
Benzine zam geldi
Özel yurtlarda yüzde 50'ye varan zam
Özel yurtlarda yüzde 50'ye varan zam
Samsun'da zincirleme trafik kazası: 3 yaralı
Samsun'da zincirleme trafik kazası: 3 yaralı
15 yaşındaki çocuk bulduğu altınları polise teslim etti
15 yaşındaki çocuk bulduğu altınları polise teslim etti
Balıkesir'de 4,4 büyüklüğünde deprem
Balıkesir'de 4,4 büyüklüğünde deprem
'Kamuda lüks araç kullanımı arttı' iddiasına DMM'den yalanlama
'Kamuda lüks araç kullanımı arttı' iddiasına DMM'den yalanlama
Risk yüksek, sigorta yok: Her dört evden sadece birinde var!
Risk yüksek, sigorta yok: Her dört evden sadece birinde var!
Domateslerin çöpe döküldüğü markette Bakanlıktan denetim
Domateslerin çöpe döküldüğü markette Bakanlıktan denetim
'Doktor kıyafetini beğenmediği hastayı muayene etmedi' iddiasına soruşturma
'Doktor kıyafetini beğenmediği hastayı muayene etmedi' iddiasına soruşturma
Türkiye'nin gururu KAAN, ABD basınında
Türkiye'nin gururu KAAN, ABD basınında
Kurtulmuş yanıtladı: Öcalan serbest kalacak mı?
Kurtulmuş yanıtladı: Öcalan serbest kalacak mı?
Bakanlıktan Hakem Kurulu kararına dair açıklama
Bakanlıktan Hakem Kurulu kararına dair açıklama
Borsa İstanbul'dan çifte rekor!
Borsa İstanbul'dan çifte rekor!
Öğretmen eşlerin iller arası yer değiştirme sonuçları açıklandı
Öğretmen eşlerin iller arası yer değiştirme sonuçları açıklandı
TOKİ harekete geçti: 81 ilde modern sığınaklar inşa edilecek
TOKİ harekete geçti: 81 ilde modern sığınaklar inşa edilecek
Hasta yakınını taciz iddiasında doktor görevden uzaklaştırıldı
Hasta yakınını taciz iddiasında doktor görevden uzaklaştırıldı
Türkiye Kamu-Sen de Hakem Kurulu'ndan çekildi
Türkiye Kamu-Sen de Hakem Kurulu'ndan çekildi
Memur-Sen, Hakem Kurulu'ndan çekildi
Memur-Sen, Hakem Kurulu'ndan çekildi
MEB'in eğitim istatistiklerine TÜİK'ten kalite onayı
MEB'in eğitim istatistiklerine TÜİK'ten kalite onayı
Hakem Kurulu'na Baskı ve Eylemler Sonuç Veriyor
Hakem Kurulu'na Baskı ve Eylemler Sonuç Veriyor
YÖK: 400 bin yabancı öğrenci sınavsız üniversiteye yerleşmedi
YÖK: 400 bin yabancı öğrenci sınavsız üniversiteye yerleşmedi
Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile 9 yılda 70 milyar lira tasarruf
Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile 9 yılda 70 milyar lira tasarruf
Memur-Sen'den Hakem Kurulu'na Adalet Çağrısı
Memur-Sen'den Hakem Kurulu'na Adalet Çağrısı
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Aile Bakanlığı Korumasındaki 286 Genç Üniversiteli Oldu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı korumasındaki 286 genç, YKS'de başarılı olarak üniversiteye yerleşti. En çok sosyal hizmetler bölümü tercih edildi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 27 Ağustos 2025 10:07, Son Güncelleme : 27 Ağustos 2025 10:08
Yazdır
Aile Bakanlığı Korumasındaki 286 Genç Üniversiteli Oldu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının bakım ve korumasında olan gençler, bu yıl Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girerek önemli bir başarıya imza attı. Bakanlığın sosyal hizmet modellerinden yararlanan ve sınava katılan 691 gençten 286'sı üniversiteye yerleşmeye hak kazandı. Bu gençler, üniversitelerin hukuk, sosyal hizmetler, psikoloji, siyaset bilimi, tıp, mühendislik ve öğretmenlik gibi çeşitli bölümlerine yerleşti.

Gençlerin Tercih Ettiği Bölümler

  • Sosyal hizmetler
  • Psikoloji
  • Siyaset bilimi
  • Tıp
  • Hukuk
  • Edebiyat
  • Tarih
  • Coğrafya
  • Beden eğitimi öğretmenliği
  • Mimarlık
  • Bilgisayar mühendisliği
  • Biyosistem mühendisliği
  • Gıda mühendisliği
  • İnşaat mühendisliği
  • Kimya mühendisliği
  • Makine mühendisliği
  • Gastronomi ve mutfak sanatları
  • Hemşirelik
  • İktisat

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş'tan Destek Mesajı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, üniversiteyi kazanan gençleri tebrik ederek, bakanlık olarak gençlere her zaman destek olduklarını belirtti. Rehberlik ve danışmanlık hizmetlerinin yanı sıra, öğrencilerin giyim, yemek ve ulaşım gibi ihtiyaçlarının karşılandığını vurguladı. Ayrıca, tercih eden gençlerin tamamının Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı yurtlardan ücretsiz yararlanabildiğini ifade etti. Devlet himayesinde yetişip üniversiteden mezun olan gençlerin kamu kurum ve kuruluşlarında öğrenimlerine uygun kadrolarda istihdam edilmeleri sağlanıyor. Gençlerin sanat ve sportif aktivitelerle de desteklendiği belirtildi. Bakan Göktaş, "Gençlerimizin her zaman yanında olmaya ve öğrenim hayatları boyunca onları desteklemeye devam edeceğiz." dedi.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber