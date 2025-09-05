CHP İstanbul kayyum heyetinde ayrılık: Hasan Babacan çekildi

Konuyla ilgili canlı yayında konuşan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, "Sayın Hasan Babacan ile grup başkanvekilimiz Ali Mahir Başarır ve başka arkadaşlarımız partimizin geleceğini, tarihini konuştu. Sayın Hasan Babacan ayrılma kararı aldı" dedi.

Sözcü'nün haberine göre Gürsel Tekin'le birlikte CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak atanan Hasan Babacan, kayyum heyetinden çekiliyor.

