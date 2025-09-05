Global Sumud Filosu'nun konumunu canlı takip edebilirsiniz.
Bakan Kurum açıkladı: TOKİ indirim kampanyası yapacak
AFAD: Depremzedelere 54 bin 200 konut daha teslim edilecek
Hazine haftaya üç ihale düzenleyecek
Bakan Bolat: Ekonomide pozitif rüzgarlar esmeye başladı
CHP İstanbul kayyum heyetinde ikinci ayrılık
Öğretmenlerin iller arası yer değiştirme sonuçları açıklandı
Hafta sonu sağanak geliyor: Sıcaklıklar kademeli olarak düşecek
Ankara'nın beklediği proje: Havalimanı metrosuna ilk kazma vuruluyor
YSK'dan karar çıktı: CHP ilçe kongreleri devam edecek
YÖK'ten yurt dışında okumak isteyen öğrencilere 'denklik' uyarısı
Başkomiser, evinde gördüğü jandarma personelini öldürdü
Ekonomistlerden ortak tahmin: Faiz yüzde 41'e inecek
KDK müdahale etti: Kurum kimliklerinde kişisel bilgiler gizlenecek
2025'in en çok satılan otomobilleri açıklandı
Kanseri yenen hemşire, aracıyla Ankara turu attı
12 yıllık zorunlu eğitim kısalacak mı?
Gürsel Tekin: Göreve başladık
Bakan Tekin: Kimse 'kayıt için para istiyorlar' diyemez
Balıkesir'de 4.1 büyüklüğünde deprem
Özel okul zammında hesap değişti
Körfezray Metrosu'nun temeli yarın atılacak
İstanbul'da 5 Yeni KYK Yurdu Öğrencileri Bekliyor
Sosyal medyada 'tetikçi' aranıyor! Kundaklama 10 bin, cinayet 300 bin lira...
BTK'dan e-imza iddialarına ilişkin açıklama
Gram altın rekor kırdı: İşte altın fiyatları
Öğrenci göçüyle kirada mahalleler arası uçurum
Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler ve 25 kişiye tahliye
İmzalar atıldı! Evlenene üç asgari ücret hediye
Yedi liseliden sadece biri üniversiteli oldu
RTÜK Başkanı Şahin'den Yayıncılara Yeni Dönem Mesajı

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, yeni yayın dönemi dolayısıyla yayıncılara mesaj yayımladı. Şahin, reyting uğruna milli ve manevi değerlerin zedelenmemesi gerektiğini vurguladı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 05 Eylül 2025 21:19, Son Güncelleme : 05 Eylül 2025 21:44
RTÜK Başkanı Şahin'den Yayıncılara Yeni Dönem Mesajı

RADYO ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, yeni yayın döneminin başlaması nedeniyle 'hayırlı olsun' mesajı paylaştı.

RTÜK Başkanı Şahin, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Kıymetli yayıncılarımız; her yeni yayın dönemi, sadece ekranlarımız için değil, aslında toplumumuzun ortak hafızası için de yeni bir başlangıçtır. Sizlerin bu süreçte gösterdiğiniz emek, gayret ve özveri; ekran başındaki milyonlara ulaşan en güçlü değerdir. Biliyorum ki yayıncılık, büyük fedakarlık gerektiren, mesai kavramını çoğu zaman ortadan kaldıran bir meslek. Sizler, bu zorluğu sevgiyle ve mesleğinize olan bağlılıkla aşarak, izleyiciye güven veren bir yayıncılık anlayışı ortaya koyuyorsunuz. Bu yıl özellikle 'Aile Yılı' vesilesiyle, yayınlarınıza bir anne-babanın, bir çocuğun, bir gencin gözünden bakmanızı çok önemsiyoruz. Çünkü toplumun ihtiyaç duyduğu en büyük şey, ekranlardan yayılan güven, samimiyet ve değerlerdir" ifadelerini kullandı.

Artan reyting kaygılarının, milli ve manevi değerlerin önüne geçmemesi gerektiğini vurgulayan Şahin, "Yayıncı kuruluşlarımızın yeni dönemle birlikte artan reyting kaygılarının, milli ve manevi değerlerimizin önüne geçmemesi, milli güvenliğimizi zedelememesi, kişi hak ve hürriyetlerine saygısızlığa yol açmaması büyük önem taşımaktadır. Yalan haber ve dezenformasyondan uzak durularak, reyting çabasının tatlı bir rekabet anlayışıyla sürdürülmesi en önemli temennimizdir. Her birinizin bu bilinçle hareket edeceğine yürekten inanıyor, verdiğiniz katkı ve gösterdiğiniz hassasiyet için teşekkür ediyorum. Yeni yayın döneminin hepimiz için bereketli, verimli ve izleyicilerimize değer katan bir süreç olmasını diliyorum" açıklamasında bulundu.

