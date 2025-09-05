'Yenidoğan çetesi' davası devam ediyor
'Yenidoğan çetesi' davası devam ediyor
12 yıllık zorunlu eğitim kısalacak mı?
12 yıllık zorunlu eğitim kısalacak mı?
Gürsel Tekin: Göreve başladık
Gürsel Tekin: Göreve başladık
Bakan Tekin: Kimse 'kayıt için para istiyorlar' diyemez
Bakan Tekin: Kimse 'kayıt için para istiyorlar' diyemez
Balıkesir'de 4.1 büyüklüğünde deprem
Balıkesir'de 4.1 büyüklüğünde deprem
Özel okul zammında hesap değişti
Özel okul zammında hesap değişti
Körfezray Metrosu'nun temeli yarın atılacak
Körfezray Metrosu'nun temeli yarın atılacak
İstanbul'da 5 Yeni KYK Yurdu Öğrencileri Bekliyor
İstanbul'da 5 Yeni KYK Yurdu Öğrencileri Bekliyor
Sosyal medyada 'tetikçi' aranıyor! Kundaklama 10 bin, cinayet 300 bin lira...
Sosyal medyada 'tetikçi' aranıyor! Kundaklama 10 bin, cinayet 300 bin lira...
BTK'dan e-imza iddialarına ilişkin açıklama
BTK'dan e-imza iddialarına ilişkin açıklama
Gram altın rekor kırdı: İşte altın fiyatları
Gram altın rekor kırdı: İşte altın fiyatları
Öğrenci göçüyle kirada mahalleler arası uçurum
Öğrenci göçüyle kirada mahalleler arası uçurum
Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler ve 25 kişiye tahliye
Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler ve 25 kişiye tahliye
İmzalar atıldı! Evlenene üç asgari ücret hediye
İmzalar atıldı! Evlenene üç asgari ücret hediye
Doğu Karadeniz'in ihracatı 1 milyar doları aştı
Doğu Karadeniz'in ihracatı 1 milyar doları aştı
Yedi liseliden sadece biri üniversiteli oldu
Yedi liseliden sadece biri üniversiteli oldu
DMM'den İsrail basınındaki 'suikast' iddialarına yalanlama
DMM'den İsrail basınındaki 'suikast' iddialarına yalanlama
Üniversitede sahte Sayıştay denetçisi skandalı: Günlerce hastaneyi denetledi
Üniversitede sahte Sayıştay denetçisi skandalı: Günlerce hastaneyi denetledi
TÜİK açıkladı: Mevsimsellikten arındırılmış enflasyon belli oldu!
TÜİK açıkladı: Mevsimsellikten arındırılmış enflasyon belli oldu!
CHP'nin İstanbul'da 6 ilçedeki kongreleri durduruldu
CHP'nin İstanbul'da 6 ilçedeki kongreleri durduruldu
Orta Vadeli Program çalışmalarında sona yaklaşıldı
Orta Vadeli Program çalışmalarında sona yaklaşıldı
YSK, CHP'nin 'kongre başvurusu'nu yarın görüşecek
YSK, CHP'nin 'kongre başvurusu'nu yarın görüşecek
TCMB: Tüketici fiyatları yükseldi, yıllık enflasyon geriledi
TCMB: Tüketici fiyatları yükseldi, yıllık enflasyon geriledi
Savcı Ercan Kayhan'ı bıçaklayarak öldüren şüpheli tutuklandı
Savcı Ercan Kayhan'ı bıçaklayarak öldüren şüpheli tutuklandı
Hafta sonu sağanak geliyor: Sıcaklıklar düşecek
Hafta sonu sağanak geliyor: Sıcaklıklar düşecek
Beşiktaş ve Avcılar Belediyelerine yönelik operasyonda 2 tutuklama
Beşiktaş ve Avcılar Belediyelerine yönelik operasyonda 2 tutuklama
14 bin 905 hekimin görev yeri 'eş ve sağlık kurası' ile değişti
14 bin 905 hekimin görev yeri 'eş ve sağlık kurası' ile değişti
Rekabet Kurulu'ndan süt sektörüne büyük soruşturma
Rekabet Kurulu'ndan süt sektörüne büyük soruşturma
KDV'de yeni düzenleme: Akaryakıtta fark kaldırıldı
KDV'de yeni düzenleme: Akaryakıtta fark kaldırıldı
Yabancılar geçen hafta 139,6 milyon dolarlık hisse sattı!
Yabancılar geçen hafta 139,6 milyon dolarlık hisse sattı!
Ana sayfaHaberler Siyasi

Gürsel Tekin: Göreve başladık

CHP İstanbul İl Başkanlığı'na atanan Gürsel Tekin videolu bir mesaj yayınladı. Tekin, kendisinin ve ekibinin göreve başladıklarını açıkladı.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 05 Eylül 2025 11:28, Son Güncelleme : 05 Eylül 2025 14:04
Yazdır

CHP İl Başkanlığı'nda tartışmalar sürerken mahkeme kararıyla kayyum olarak atanan Gürsel Tekin, videolu mesaj yayınladı.

Geçmiş yıllarda İstanbul'da 3,5 yıl il başkanlığı yaptığını hatırlatan Tekin, "Krizi çözmek adına demokratik kurallar içerisinde görev yapacak dört tane deneyimli CHP kökenli arkadaşlarımızla biz göreve başladık." dedi.

CHP'nin savaş meydanlarında kurulmuş siyasi bir parti olduğunu ifade eden Tekin, "Adliye koridorlarına düşmemeliydi." dedi.

Tekin, "Bizim temel görevimiz bir an önce bu mahkeme koridorlarını çıkarıp kardeşlik hukuku içerisinde bütün CHP'yi kucaklayarak önümüzdeki süreçte mücadele edeceğimiz çokça tutsak arkadaşlarımız var. Tutuklu arkadaşlarımız var. Bir çok belediyelerimiz de her gün operasyonlar var." diye konuştu.

"BİZ GÜVENİN"

Hak, hukuk ve adalet için ilerleyen günlerde mücadele edeceklerini de sözlerine ekleyen Tekin, "Bize güvenin, biz CHP'nin ilkeleri, kuralları, gelenekleri neyi gerektiriyorsa onu yapacağız. Onun dışında asla hiç kimse bizden bir şey beklemesin. Çünkü biz CHP'liyiz." açıklamasında bulundu.

NE OLMUŞTU?

CHP'nin İstanbul İl Kongresi'nin mahkeme tarafından iptal edilmesi ve il başkanlığına Gürsel Tekin'in getirilmesinin ardından Genel Başkan Özgür Özel ihraç kararını açıklamıştı.

İhraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilen Gürsel Tekin'den savunması istenmişti.

CHP'li kurmaylar, karara itiraz etmek için bütün itiraz yollarını kullanacağını dile fetirmişti.

Gözler, 15 Eylül'deki kurultay davasında.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber