Global Sumud Filosu'nun konumunu canlı takip edebilirsiniz.
Bakan Kurum açıkladı: TOKİ indirim kampanyası yapacak
AFAD: Depremzedelere 54 bin 200 konut daha teslim edilecek
Hazine haftaya üç ihale düzenleyecek
Bakan Bolat: Ekonomide pozitif rüzgarlar esmeye başladı
CHP İstanbul kayyum heyetinde ikinci ayrılık
Öğretmenlerin iller arası yer değiştirme sonuçları açıklandı
Hafta sonu sağanak geliyor: Sıcaklıklar kademeli olarak düşecek
Ankara'nın beklediği proje: Havalimanı metrosuna ilk kazma vuruluyor
YSK'dan karar çıktı: CHP ilçe kongreleri devam edecek
YÖK'ten yurt dışında okumak isteyen öğrencilere 'denklik' uyarısı
Başkomiser, evinde gördüğü jandarma personelini öldürdü
Ekonomistlerden ortak tahmin: Faiz yüzde 41'e inecek
KDK müdahale etti: Kurum kimliklerinde kişisel bilgiler gizlenecek
2025'in en çok satılan otomobilleri açıklandı
Kanseri yenen hemşire, aracıyla Ankara turu attı
12 yıllık zorunlu eğitim kısalacak mı?
Gürsel Tekin: Göreve başladık
Bakan Tekin: Kimse 'kayıt için para istiyorlar' diyemez
Balıkesir'de 4.1 büyüklüğünde deprem
Özel okul zammında hesap değişti
Körfezray Metrosu'nun temeli yarın atılacak
İstanbul'da 5 Yeni KYK Yurdu Öğrencileri Bekliyor
Sosyal medyada 'tetikçi' aranıyor! Kundaklama 10 bin, cinayet 300 bin lira...
BTK'dan e-imza iddialarına ilişkin açıklama
Gram altın rekor kırdı: İşte altın fiyatları
Öğrenci göçüyle kirada mahalleler arası uçurum
Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler ve 25 kişiye tahliye
İmzalar atıldı! Evlenene üç asgari ücret hediye
Yedi liseliden sadece biri üniversiteli oldu
Bakan Kurum açıkladı: TOKİ indirim kampanyası yapacak

Bakan Kurum, "TOKİ'den konut almış yaklaşık 168 bin konutu ilgilendiren neredeyse 1 milyon vatandaşımızı ilgilendiren müjdeyi paylaşmış olalım. TOKİ Başkanlığımız detaylarını açıklayacak. 168 bin konuta ilişkin borcunun tamamını ödeyen vatandaşlarımıza yüzde 25 indirim yapıyoruz." dedi.

05 Eylül 2025 22:22
Bakan Kurum, Malatya'da NTV Ankara Temsilcisi Ahmet Ergen'in sorularına yanıt verdi.

Gençleri hedef alacakları yeni bir sosyal konut projesi başlatacaklarını söyleyen Kurum, "Gençlere yüzde 20 kontenjan ayıracağız. Detaylara çalışıyoruz. Evlenmemiş gençlerimiz de başvurabilecekler" dedi.

Bakan Kurum, aile yılı olması nedeniyle 3 çocuk ve üzeri ailelere de ayrı kontenjan ayıracaklarını belirtti.

DEPREM KONUTLARINDA SON DURUM

"Önemli bir inşaat faaliyeti yürütüyoruz. 11 ilde 3 bin 481 şantiyede 200 bin çalışanla seferberlik ruhuyla inşaat faaliyetlerini yürütüyoruz. Büyüklük itibarıyla küçük bir Avrupa ülkesi kadar bir inşaat faaliyeti. Bu seferberlikte güzel bir noktaya geldik. Malatya'da 28 bin konutluk bir şantiye yarattık.

"KONUTLARIN YÜZDE 70'İ BİTTİ"

Bugün itibarıyla deprem konutlarının yüzde 70'ini tamamlamış olduk. 300 bininci konutu yarın inşallah Cumhurbaşkanımızla anahtarlarını teslim edeceğiz. Yıl sonuna kadar hak sahiplerinin tüm konutlarımızı teslim edeceğiz.

MUHALEFETİN KONTEYNER KENT VE ÇADIR ELEŞTİRİLERİ

Çadırda yaşayan hiçbir vatandaşımız bulunmamaktadır. Konteynerda yaşayan vatandaşlarının 41 bini hak sahibi, 29 bini de evi teslim edilmiş ancak kendi tercihinden dolayı konteynerda oturmaya devam ediyor.

Kasım itibarıyla deprem bölgesinde tüm konteyner kentler kaldırılacak. 124 bin kalktı, 96 binin konteyner da vatandaşlar evlerine geçtikçe kaldırılacak.

Hatay'daki tarihi yerler için çalışmalar sürüyor. Yarın Hatay'da 86 bin konutu teslim etmiş olacağız.

ORMAN YANGINLARI

İklim değişiklerinin artmasıyla hemen hemen her gün orman yangınlarıyla mücadele ediyoruz. 25 Temmuz'da 18 ilimizde eş zamanlı yangın çıktı. Biri de İzmir Ödemiş yangınıydı. Buraya gittiğimizde zor bir manzarayla karşılaştık. 1 ay içinde temel atma törenini gerçekleştirdik. 280 konutu eş zamanlı bitireceğiz. O gün üzülen Cavit Ağabey'in mutluluğuna şahitlik ettik.

DEPREM SONRASI SINDIRGI'DA DURUM

Sındırga ve Bigadiç'te hem ağır hasarlı, hem de yıkılmış bina sayısına baktığımızda oldukça fazlaydı. Onlara da bir söz verdik. En kısa zamanda konutların yapımına başlayacağız, teslim edeceğiz. 520 konutun inşasına başlayacağız. 30 gün sözü verdik.

İSTANBUL'DA KENTSEL DÖNÜŞÜM

İstanbul'u beka meselesi olarak görüyoruz. Burada kapsayıcı kucaklayıcı bir bakış açısıyla çalışma yürütüyoruz. Tüm belediyelere bir çağrıda bulunduk. 39 ilçemizde tüm belediye başkanlarımızdan gelen talepleri karşılamaya çalışıyoruz.

İstanbul'da 903 bin konutun inşası tamamlandı. 208 bin konutun inşaatı devam ediyor. Hemen hemen her mahallede inşaatlar devam ediyor.
Tekrar tüm belediye başkanlarına çağrıda bulunmak istiyorum. Gelin İstanbulumuzu dönüştürelim.

YEREL YÖNETİM KANUNU DEĞİŞECEK Mİ?

Kanun 20 yıldır güncellenmedi, ihtiyaçlar için çalışıyoruz.

KİRA ARTIŞI NASIL ÖNLENECEK?

TOKİ ile 280 bin sosyal konut projesi yürütülüyor. 800 bin yeni konut arzı yaratacağız. Konut arzı ile birlikte deprem bölgesinde görüyoruz ki kiralar düşüyor.

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi için çalışıyoruz. İnşallah çok yakın zamanda Sayın Cumhurbaşkanımız tüm detaylarıyla projeyi açıklayacak ve yeni sosyal konutumuzu da ilave ettiğimizde emin olun Türkiye'de konu sorunu kalmayacak. Kira fiyatları da düşecek. Konu sorunu da kalmayacak.

Yeni bir sosyal konut projesi başlatacağız. Gençlerimizi hedef alacağız. Yüzde 20 gençlere kontenjan ayıracağız. Detaylara çalışıyoruz. Evlenmemiş gençlerimiz de başvurabilecekler. Aile yılı olması nedeniyle 3 çocuk ve üzeri ailelere de ayrı kontenjan ayıracağız.

TOKİ'den konut almış yaklaşık 168 bin konutu ilgilendiren neredeyse 1 milyon vatandaşımızı ilgilendiren müjdeyi paylaşmış olalım. TOKİ Başkanlığımız detaylarını açıklayacak. 168 bin konuta ilişkin borcunun tamamını ödeyen vatandaşlarımıza yüzde 25 indirim yapıyoruz. Zaten uygun alan vatandaşlarımız yüzde 25 indirime sahip olmuş olacak.

81 İLE SIĞINAK İNŞASI KARARI

Vatandaşlarımızın tedirgin olmasına gerek yok. Halihazırda bir yönetmelik var, yeni bir yönetmelik yayınlayacağız. Eskisinde olmayan ama sığınak yapma zorunluluğu olan birimler olacak. Dünya örnekleri incelendi, sığınak yönetmeliği değişecek.

Bizim TOKİ ile belirlediğimiz alanlarda 81 ilde sığınaklarımız yapılacak. Dolayısıyla yönetmeliği güncelleyeceğiz, yakında yayınlayacağız.

MALATYA'DA ÇALIŞMALAR

Yarın Malatya'da 46 bin 500 bağımsız bölüm dağıtmış olacağız. Yeni Malatya'yı yakın zaman tarih sahnesine taşımış olacağız.

Tüm deprem bölgesindeki şehirler gibi Malatya'da da şehri bir bütün olarak değerlendiriyor ve inşaat faaliyetlerini buna göre yürütüyoruz. Emin olun bütün deprem bölgesi 6 Şubat sabahından daha güzel olacak."

