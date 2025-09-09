Galatasaray'dan Osimhen için sakatlık açıklaması
Galatasaray, yıldız golcüsü Victor Osimhen'in sakatlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, yıldız golcünün ayak bileği bağlarında orta düzeyde gerilme ve kanama tespit edildiği kaydedildi.
Nijerya Milli Takımı'nın Dünya Kupası Elemeleri'nde Ruanda ile oynadığı maçta sakatlanan Victor Osimhen'e ilişkin açıklama yapıldı.
"ORTA DÜZEYDE KANAMA TESPİT EDİLDİ"
Galatasaray'dan yapılan açıklamada yıldız golcünün ayak bileği bağlarında orta düzeyde gerilme ve kanama tespit edildiği kaydedildi.
Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada, "Futbolcumuzun en kısa sürede sahalara dönmesi amacıyla gerekli tedaviye başlanmıştır." denildi.
NİJERYA'NIN RUANDA MAÇINDA SAKATLANDI
Victor Osimhen, Nijerya Milli Takımı'nın Ruanda ile oynadığı Dünya Kupası eleme maçının ilk yarısında sakatlanmıştı.
Oyuna devam edemeyen yıldız golcü, 35'inci dakikada yerini Dessers'e bırakmıştı.
GALATASARAY HAFTA SONU EYÜPSPOR'A KONUK OLACAK
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de bu hafta sonu deplasmanda Eyüpspor'la karşı karşıya gelecek.
Sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında ise gelecek hafta deplasmanda Eintracht Frankfurt'a konuk olacak.