Galatasaray'dan Osimhen için sakatlık açıklaması

Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada, "Futbolcumuzun en kısa sürede sahalara dönmesi amacıyla gerekli tedaviye başlanmıştır." denildi.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada yıldız golcünün ayak bileği bağlarında orta düzeyde gerilme ve kanama tespit edildiği kaydedildi.

