İzmir şehitleri son yolculuklarına uğurlandı
İzmir şehitleri son yolculuklarına uğurlandı
2. El Araç Alım Satımlarında Yeni Dönem!
2. El Araç Alım Satımlarında Yeni Dönem!
Sponsorlu İçerik
Bakan Kurum açıkladı: 81 ile yeni konut projesi geliyor
Bakan Kurum açıkladı: 81 ile yeni konut projesi geliyor
Adalet Bakanlığı maaş promosyonu için verilen son teklif
Adalet Bakanlığı maaş promosyonu için verilen son teklif
Gülşah'ın sır ölümü: Uzman çavuş adli kontrolle serbest
Gülşah'ın sır ölümü: Uzman çavuş adli kontrolle serbest
6 ilde daha hayvan pazarları açılacak
6 ilde daha hayvan pazarları açılacak
TEPAV'dan ekonomiye uyarı: Riskler büyüyor!
TEPAV'dan ekonomiye uyarı: Riskler büyüyor!
Diyarbakır'da yeni doğan bebekler karıştırıldı
Diyarbakır'da yeni doğan bebekler karıştırıldı
Genç Sağlık Sendikası'ndan promosyon çağrısı
Genç Sağlık Sendikası'ndan promosyon çağrısı
Hac ön kayıt süresi uzatıldı!
Hac ön kayıt süresi uzatıldı!
4 büyükşehir için yeni karar: Simit zammı ertelendi
4 büyükşehir için yeni karar: Simit zammı ertelendi
Polis okullarında FETÖ operasyonu! 16 gözaltı
Polis okullarında FETÖ operasyonu! 16 gözaltı
Servisler yola çıktı, İstanbul'da trafik çilesi geri döndü!
Servisler yola çıktı, İstanbul'da trafik çilesi geri döndü!
'Ekonomi düzelmeden seçime gidemeyiz'
'Ekonomi düzelmeden seçime gidemeyiz'
Okullara 70 bin temizlik personeli alınacak
Okullara 70 bin temizlik personeli alınacak
Polis merkezine silahlı saldırı güdümlü eylem mi?
Polis merkezine silahlı saldırı güdümlü eylem mi?
Yurt dışı çıkış harcı yükseltildi
Yurt dışı çıkış harcı yükseltildi
Küresel Sumud Filosu teknesine dronlu saldırı
Küresel Sumud Filosu teknesine dronlu saldırı
24 sosyal medya kullanıcısına 'provokatif paylaşım' soruşturması
24 sosyal medya kullanıcısına 'provokatif paylaşım' soruşturması
Togg'un sedan modeli ön siparişe açılıyor
Togg'un sedan modeli ön siparişe açılıyor
Erdoğan imzaladı: 'Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi' yürürlüğe girdi
Erdoğan imzaladı: 'Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi' yürürlüğe girdi
68 yıllık dava sonuca bağlandı: Arazi 100 mirasçıya pay edildi
68 yıllık dava sonuca bağlandı: Arazi 100 mirasçıya pay edildi
Aile ve Gençlik Fonunda destek tutarları artırıldı
Aile ve Gençlik Fonunda destek tutarları artırıldı
15 Temmuz Şehitler ve FSM köprüleri özelleştiriliyor iddiası
15 Temmuz Şehitler ve FSM köprüleri özelleştiriliyor iddiası
Erdoğan: Hiç kimse hukukun kapsama alanı dışında değil
Erdoğan: Hiç kimse hukukun kapsama alanı dışında değil
Borsa'da yüzde 2,61'lik değer kaybı
Borsa'da yüzde 2,61'lik değer kaybı
Yeni eğitim yılı 'Yeşil Vatan' dersiyle başladı
Yeni eğitim yılı 'Yeşil Vatan' dersiyle başladı
Eğitim-Bir-Sen, norm fazlası öğretmen atamalarını yargıya taşıdı
Eğitim-Bir-Sen, norm fazlası öğretmen atamalarını yargıya taşıdı
OVP'ye iş dünyasından destek: Enflasyonu tek haneye indirmek öncelik
OVP'ye iş dünyasından destek: Enflasyonu tek haneye indirmek öncelik
Polis merkezine silahlı saldırıya ilişkin yayın yasağı getirildi
Polis merkezine silahlı saldırıya ilişkin yayın yasağı getirildi
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

İzmir şehitleri son yolculuklarına uğurlandı

İzmir'in Balçova ilçesinde karakola yönelik gerçekleşen silahlı saldırıda şehit düşen polisler, son yolculuklarına uğurlandı. Saldırıya ilişkin soruşturmada ise gözaltı sayısı 27'ye yükseldi. Şüphelilerin saldırganla irtibat ve iltisaklı olduğu şahıslar olduğu öğrenildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 09 Eylül 2025 15:51, Son Güncelleme : 09 Eylül 2025 16:11
Yazdır
İzmir şehitleri son yolculuklarına uğurlandı

İzmir'in Balçova ilçesinde karakola yönelik gerçekleşen silahlı saldırıda şehit düşen polisler, son yolculuklarına uğurlandı.

İzmir'deki karakol saldırısında şehit olan polisler, bugün son yolculuklarına uğurlandı.

Saldırıda şehit düşen 1. Sınıf Emniyet Müdürü ve Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir ile Polis Memuru Hasan Akın'ın cenazeleri, İzmir Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsilerin ardından ailelerine teslim edildi.

Şehitler için Gaziemir 15 Temmuz Şehitler Camisi'nde tören düzenlendi.

Törene İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş, İzmir Valisi Süleyman Elban, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ile milletvekilleri, emniyet mensupları ve çok sayıda batandaş katıldı.

Törende şehit Muhsin Aydemir'in eşi Ebru Aydemir, çocukları Leyla ve Mert Aydemir ile şehit Hasan Akın'ın babası Ferhat Aydemir, annesi Fatma Akın, eşi Şule Akın, çocukları Esma ve Zeynep Akın yer aldı.

CENAZE NAMAZINI ŞEHİDİN BABASI KILDIRDI

Aileler ve mesai arkadaşları gözyaşlarıyla şehitlere veda ederken, cenaze töreninde duygu dolu anlar yaşandı.

Saldırıda şehit düşen polisler için öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı.

Cenaze namazını Şehit Hasan Akın'ın emekli imam babası Ferhat Akın kıldırdı.

Kılınan cenaze namazının ardından şehitlerin naaşları polis aracına bindirildi.

Şehit Muhsin Aydemir'in naaşı defnedilmek üzere Işıkkent Polis Şehitliği'ne, Şehit Hasan Akın'ın naaşı ise Urla ilçesi Kuşçular Mahallesi Ova Mezarlığı'na götürüldü.

27 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma ise sürüyor.

Saldırganın annesi, babası, 2 arkadaşıyla birlikte irtibatlı ve iltisaklı olduğu değerlendirilen 27 şüpheli, İzmir Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber