Basit usulde yeni dönem: 30 büyükşehirde aynı işi yapanlar eşitlendi!

Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile basit usulde vergilendirmeye yönelik düzenlemeler yapıldı. Şehir içi yolcu taşımacılığı faaliyeti (taksi, dolmuş vb.) basit usul kapsamı dışına çıkarılıyor. 13 büyükşehirde basit usul kapsamı dışında olan işler (mal alım satımı, otel, lokanta faaliyeti gibi), diğer 17 büyükşehirde de basit usul dışına çıkarılarak 30 büyükşehirde aynı işi yapanlar için eşitlik sağlanıyor.

Kaynak : Ekonomim
Haber Giriş : 09 Eylül 2025 21:40, Son Güncelleme : 09 Eylül 2025 21:51
Gelir Vergisi Kanunu'na göre, basit usulde vergilendirilen mükelleflerin kazançları, gelir vergisinden istisna olup bu mükellefler yıllık gelir vergisi beyannamesi de vermiyor.

Hali hazırda, 13 büyükşehirde belli faaliyetler basit usulün kapsamı dışındayken, bugün yayımlanan karar ile bu uygulama 30 büyükşehiri kapsayacak şekilde genişletildi.

Uygulama 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak.

30 büyükşehirde vergilendirmede aynı kural geçerli olacak

Örneğin, lokanta işletmeciliği yapan ve aynı hasılatı elde eden iki mükelleften Ankara'da faaliyette bulunan gerçek usulde vergilendirilerek vergi öderken, Antalya'daki lokanta işletmesi basit usulden yararlanarak gelir vergisi ödemiyordu.

Yapılan düzenleme ile vergi adaletini zedeleyen ve rekabet eşitsizliği oluşturan bu durum ortadan kaldırılıyor.

Artık, 30 büyükşehirde aynı işi yapan mükellefler aynı şekilde vergilendirilecek.

Taksiler, dolmuş ve minibüs gibi yolcu taşımacılığı yapanlar basit usulden yararlanamayacak

Yapılan düzenlemeye göre, büyükşehirlerde taksi, minibüs, dolmuş, servis ve halk otobüsü işletenler 1 Ocak 2026'dan itibaren basit usulden yararlanamayacak, kazançları gerçek usulde vergilendirilecek.

Basit usulden yararlanılabilmesi için aranılan şartlardan bir tanesi yıllık hasılatın 480 bin liranın altında olması.

Ticari taksi ve dolmuşların plaka bedelleri ile bunların kiralanması durumunda ödenen aylık kira bedelleri dikkate alınarak şehir içi yolcu taşımacılığı faaliyetinin basit usul kapsamında olmamasına karar verildi.

Bazı büyükşehirlerde ticari taksi plakaları 6-7 milyon liraya satılıyor. Bu araçlar ile yapılan taşımacılık faaliyetinden elde edilen hasılatın yıllık 480 bin liranın altında kalması mümkün görünmüyor.

Aynı şekilde bu plakaların aylık 40 bin liradan başlayan bedellerle kiralanması da yıllık hasılatın bu haddin çok üzerinde olduğunun göstergesi olarak ortaya çıkıyor.

Bu şekilde kazanç elde edenlerin "küçük esnafı koruma" amacıyla getirilen basit usulden yararlanarak vergi ödememesinin kamuoyunda yarattığı rahatsızlık bu düzenleme ile gideriliyor.

Küçük esnaf korunmaya devam edecek

Kararın amacı büyükşehirler arasında uygulama birliği sağlamak ve haksız rekabeti önlemek.

Büyükşehirlerde olmakla birlikte nüfusu 30 binin altında olan ilçelerde faaliyet gösteren taksi ve diğer şehir içi taşımacılık yapan mükellefler ile basit usul kapsamına giren diğer esnaf, şartları taşımaları halinde basit usulden yararlanmaya devam edecek.

Karar, hem vergi adaletinin sağlanmasına hem de kayıt dışılığın azaltılmasına hizmet edecek.

"Emeği geçenlere teşekkür ediyorum"

Vergi uzmanı Abdullah Tolu, Resmi Gazete'de yayınlanan vergi düzenlemesini ekonomim.com için değerlendirdi. Tolu, "Yeni düzenlemeyle basit usulde kapsam en azından büyükşehirlerde daraltıldı. Bu kararla basit usulde vergilendirme mantığına biraz daha yaklaşıldı. Emeği geçenleri tebrik ediyorum. Bu oldukça güçlü bir karar.

Bize göre basit usulde vergilendirme sadece nüfusu 30 bin altındaki tüm yerleşim yerlerinde uygulanmalı.

Bütçe vergi gelirlerinde doğrudan vergi payı artacak, haksız rekabet önlenecek. Vergide adalet duygusu daha da güçlenmiş olacak" dedi.

Öte yandan düzenlemenin, basit usulde vergi ödeyen 850 bin mükelleften yaklaşık 250 binini kapsayacağı öğrenildi.

İşte kapsama dahil edilen 13 büyükşehir:

Adana

Ankara

Diyarbakır

Bursa

Eskişehir

Gaziantep

Mersin

İstanbul

İzmir

Kayseri

Kocaeli

Konya

Samsun

1 Ocak 2026 tarihinden itibaren basit usul kapsamı dışına çıkacak 17 büyükşehir

Aydın

Balıkesir

Denizli

Diyarbakır

Erzurum

Hatay

Kahramanmaraş

Malatya

Manisa

Mardin

Muğla

Ordu

Sakarya

Şanlıurfa

Tekirdağ

Trabzon

Van

