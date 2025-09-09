Genç Sağlık Sendikası'ndan promosyon çağrısı
Genç Sağlık Sendikası'ndan promosyon çağrısı
2. El Araç Alım Satımlarında Yeni Dönem!
2. El Araç Alım Satımlarında Yeni Dönem!
Sponsorlu İçerik
Hac ön kayıt süresi uzatıldı!
Hac ön kayıt süresi uzatıldı!
4 büyükşehir için yeni karar: Simit zammı ertelendi
4 büyükşehir için yeni karar: Simit zammı ertelendi
Polis okullarında FETÖ operasyonu! 16 gözaltı
Polis okullarında FETÖ operasyonu! 16 gözaltı
Servisler yola çıktı, İstanbul'da trafik çilesi geri döndü!
Servisler yola çıktı, İstanbul'da trafik çilesi geri döndü!
'Ekonomi düzelmeden seçime gidemeyiz'
'Ekonomi düzelmeden seçime gidemeyiz'
Okullara 70 bin temizlik personeli alınacak
Okullara 70 bin temizlik personeli alınacak
Polis merkezine silahlı saldırı güdümlü eylem mi?
Polis merkezine silahlı saldırı güdümlü eylem mi?
Yurt dışı çıkış harcı yükseltildi
Yurt dışı çıkış harcı yükseltildi
Küresel Sumud Filosu teknesine dronlu saldırı
Küresel Sumud Filosu teknesine dronlu saldırı
24 sosyal medya kullanıcısına 'provokatif paylaşım' soruşturması
24 sosyal medya kullanıcısına 'provokatif paylaşım' soruşturması
Togg'un sedan modeli ön siparişe açılıyor
Togg'un sedan modeli ön siparişe açılıyor
Erdoğan imzaladı: 'Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi' yürürlüğe girdi
Erdoğan imzaladı: 'Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi' yürürlüğe girdi
68 yıllık dava sonuca bağlandı: Arazi 100 mirasçıya pay edildi
68 yıllık dava sonuca bağlandı: Arazi 100 mirasçıya pay edildi
2 polisin şehit olduğu soruşturmada gözaltı sayısı 9 oldu
2 polisin şehit olduğu soruşturmada gözaltı sayısı 9 oldu
Aile ve Gençlik Fonunda destek tutarları artırıldı
Aile ve Gençlik Fonunda destek tutarları artırıldı
15 Temmuz Şehitler ve FSM köprüleri özelleştiriliyor iddiası
15 Temmuz Şehitler ve FSM köprüleri özelleştiriliyor iddiası
Erdoğan: Hiç kimse hukukun kapsama alanı dışında değil
Erdoğan: Hiç kimse hukukun kapsama alanı dışında değil
Borsa'da yüzde 2,61'lik değer kaybı
Borsa'da yüzde 2,61'lik değer kaybı
Yeni eğitim yılı 'Yeşil Vatan' dersiyle başladı
Yeni eğitim yılı 'Yeşil Vatan' dersiyle başladı
Eğitim-Bir-Sen, norm fazlası öğretmen atamalarını yargıya taşıdı
Eğitim-Bir-Sen, norm fazlası öğretmen atamalarını yargıya taşıdı
OVP'ye iş dünyasından destek: Enflasyonu tek haneye indirmek öncelik
OVP'ye iş dünyasından destek: Enflasyonu tek haneye indirmek öncelik
Polis merkezine silahlı saldırıya ilişkin yayın yasağı getirildi
Polis merkezine silahlı saldırıya ilişkin yayın yasağı getirildi
Bakan Şimşek: Türkiye ekonomisi şoklara dayanıklı
Bakan Şimşek: Türkiye ekonomisi şoklara dayanıklı
Bahçeli'den İzmir'deki saldırıya ilişkin açıklama
Bahçeli'den İzmir'deki saldırıya ilişkin açıklama
DGS yerleştirme sonuçları açıklandı
DGS yerleştirme sonuçları açıklandı
Gürsel Tekin'e saldırı girişimi... Tekin: Biz kayyum değiliz
Gürsel Tekin'e saldırı girişimi... Tekin: Biz kayyum değiliz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İzmir'deki saldırı sonrası ilk açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İzmir'deki saldırı sonrası ilk açıklama
'Tasarruf genelgesiyle kamu harcamalarını yüzde 33 düşürdük'
'Tasarruf genelgesiyle kamu harcamalarını yüzde 33 düşürdük'
Ana sayfaHaberler Siyasi

'Ekonomi düzelmeden seçime gidemeyiz'

Ekonomi, güvenlik ve anayasa değişikliğiyle AK Parti 2026'ya hazırlanıyor. AK Parti'de seçim senaryoları konuşuluyor. Kurmaylar, "Ekonomi düzelmeden seçime gitmeyiz, gidemeyiz" yorumlarını yapıyorlar.

Kaynak : Ekonomim
Haber Giriş : 09 Eylül 2025 08:35, Son Güncelleme : 09 Eylül 2025 08:37
Yazdır
'Ekonomi düzelmeden seçime gidemeyiz'

AK Parti, 15 Eylül'den itibaren politikalarını yeniden gözden geçirecek.

Parti, 2026 yılı için iddialı politikalar belirlemek amacıyla, 'Türkiye Buluşmaları' kapsamında gerçekleştirdiği saha çalışmalarını tamamlayacak.

Bu süreçte, vatandaşların şikayet, beklenti ve önceliklerine dair geri dönüşler alınarak rapor haline getirilecek. Elde edilen raporda, özellikle ekonomi, eğitim, sağlık, güvenlik ve sosyal politikalar gibi öncelikli konulara dair değerlendirmeler yapılacak.

Sonuç olarak, saha raporları, hükümet ve AK Parti için 2026 yılına yönelik yeni bir yol haritası belirlemede rehberlik edecek.

Partinin, toplumsal ihtiyaçlara ve beklentilere yanıt verme amacı doğrultusunda atacağı adımları şekillendirmesi bekleniyor. PKK'nın silah bırakma görüntülerinin ardından, Meclis'te kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun da çalışmalarını 2026'yakadar tamamlaması planlanıyor.

Anayasa çağrısı

AK Parti'nin masasında 2026 yılı reformları arasında, 'sivil yeni bir anayasa' değişikliği de var.

Ana Muhalefet Partisi CHP her ne kadar, Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinin 2026'da yapılacağını da iddia etse de, seçimlerin 2027 Kasım ayında yapılacağı söyleniyor.

AK Partililer, 'ekonomi düzelmeden, Terörsüz Türkiye süreci tamamlanmadan, söz verdiğimiz reformları hayata geçirmeden seçime gidemeyiz. Gitmeyiz. Bunun için 2027'de Meclis tatile girmeden Haziran ayında seçim kararı alınır, meclis tatile girer. Partiler seçim çalışmaları için sahaya iner. Kasım ayında da seçime gidilir" ya da "2027 Aralık Meclis'te karar alınır, 2028 Martında ise seçime gidilir" yorumları yapılıyor.

AK Parti'de bu iki tarihten önce seçime gidilmeyeceği öne sürülüyor.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber