'Ekonomi düzelmeden seçime gidemeyiz'

AK Parti, 15 Eylül'den itibaren politikalarını yeniden gözden geçirecek.

Parti, 2026 yılı için iddialı politikalar belirlemek amacıyla, 'Türkiye Buluşmaları' kapsamında gerçekleştirdiği saha çalışmalarını tamamlayacak.

Bu süreçte, vatandaşların şikayet, beklenti ve önceliklerine dair geri dönüşler alınarak rapor haline getirilecek. Elde edilen raporda, özellikle ekonomi, eğitim, sağlık, güvenlik ve sosyal politikalar gibi öncelikli konulara dair değerlendirmeler yapılacak.

Sonuç olarak, saha raporları, hükümet ve AK Parti için 2026 yılına yönelik yeni bir yol haritası belirlemede rehberlik edecek.

Partinin, toplumsal ihtiyaçlara ve beklentilere yanıt verme amacı doğrultusunda atacağı adımları şekillendirmesi bekleniyor. PKK'nın silah bırakma görüntülerinin ardından, Meclis'te kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun da çalışmalarını 2026'yakadar tamamlaması planlanıyor.

Anayasa çağrısı

AK Parti'nin masasında 2026 yılı reformları arasında, 'sivil yeni bir anayasa' değişikliği de var.

Ana Muhalefet Partisi CHP her ne kadar, Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinin 2026'da yapılacağını da iddia etse de, seçimlerin 2027 Kasım ayında yapılacağı söyleniyor.

AK Partililer, 'ekonomi düzelmeden, Terörsüz Türkiye süreci tamamlanmadan, söz verdiğimiz reformları hayata geçirmeden seçime gidemeyiz. Gitmeyiz. Bunun için 2027'de Meclis tatile girmeden Haziran ayında seçim kararı alınır, meclis tatile girer. Partiler seçim çalışmaları için sahaya iner. Kasım ayında da seçime gidilir" ya da "2027 Aralık Meclis'te karar alınır, 2028 Martında ise seçime gidilir" yorumları yapılıyor.

AK Parti'de bu iki tarihten önce seçime gidilmeyeceği öne sürülüyor.



