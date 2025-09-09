Genç Sağlık Sendikası'ndan promosyon çağrısı

Kamu çalışanlarının en önemli kazanımlarından biri olan banka promosyonu anlaşmaları gündemdeki yerini korurken, Genç Sağlık Sendikası Genel Başkanı Osman Kaya, sürece ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Sağlık çalışanlarının emeğinin karşılığını alabilmesi adına somut talepler ortaya koyan Kaya, anlaşmaların şeffaf, adil ve çalışanların lehine olacak şekilde düzenlenmesi gerektiğinin altını çizdi.

"Aralık ayında değil, Ocak maaşı baz alınmalı"

Kaya, yapılacak yeni promosyon anlaşmalarında en önemli hususun tarih seçimi olduğuna dikkat çekerek, "Promosyon anlaşmaları kesinlikle Aralık ayında değil, 15 Ocak 2026 maaşı baz alınarak yapılmalıdır. Çünkü Ocak ayında memur maaşlarına enflasyon farkı ile birlikte yaklaşık %15 oranında artış beklenmektedir. Bu artışın anlaşmalara yansıtılması çalışanlarımızın hakkıdır." ifadelerini kullandı.

"Her yıl bir maaş üzerinden, üç yılı aşmamalı"

Promosyon anlaşmalarında süre kısıtlamasının önemini vurgulayan Kaya, "Anlaşmalar her yıl için bir maaş üzerinden yapılmalı ve hiçbir şekilde üç yılı aşmamalıdır. Uzun vadeli anlaşmalar çalışanların mağduriyetine yol açmakta, güncel ekonomik koşulları karşılamamaktadır." dedi.

"Peşin ödeme esas olmalı"

Promosyon ödemelerinin yöntemine de değinen Kaya, " Üç yıllık promosyon bedeli tek seferde ve peşin olarak ödenmelidir. Bankaların puan, hediye çeki veya karta yükleme gibi yöntemlere başvurması kabul edilemez. Çalışanın hakkı doğrudan ve şeffaf şekilde ödenmelidir." açıklamasını yaptı.

"Memurlara faizsiz kredi imkanı sağlanmalı"

Sağlık çalışanlarının ekonomik yükünün her geçen gün arttığını hatırlatan Kaya, promosyon anlaşmalarına ek olarak bankalara çağrıda bulundu:

"Tüm bu taleplerin yanı sıra, çalışanlara bir yıllık maaşı tutarında faizsiz kredi imkanı sağlanmalıdır. Bu uygulama, memurların hem ekonomik olarak nefes almasına hem de bankalarla olan ilişkilerinde güven ortamının oluşmasına katkı sağlayacaktır."

"Sendika olarak sürecin takipçisiyiz"

Genç Sağlık Sendikası olarak şeffaflığın önemine vurgu yapan Kaya, anlaşma süreçlerine sendika olarak katılmak istediklerini belirtti:

"Yukarıda sıraladığımız talepler doğrultusunda anlaşma metinlerine ilgili maddelerin eklenmesi büyük önem arz etmektedir. Süreç başladığı esnada şeffaflığın sağlanabilmesi adına Sendika olarak komisyon toplantılarına gözlemci olarak katılmak istiyoruz. Taleplerimizin karşılık bulabilmesi için 81 ilde yapılacak tüm banka promosyonu anlaşmalarının takipçisi olacağız."



