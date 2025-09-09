Beşiktaş, Gökhan Sazdağı ile anlaştı!

Sezona istediği gibi başlayamayan Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sağ bek transferi için kolları sıvayan Beşiktaş yönetimi, Kayserispor'un tecrübeli yıldızı Gökhan Sazdağı için kulübüyle anlaşma sağladı.

Gökhan Sazdağı Kimdir?

Tam Adı ve Doğumu: Gökhan Sazdağı, 20 Eylül 1994'te İstanbul'un Üsküdar ilçesinde dünyaya geldi.

Boy ve Fizik: Yaklaşık 1,79-1,81 m boyunda, sağ ayaklı bir oyuncudur

Mevki: Genellikle sağ bek oynar; zaman zaman orta saha ve sol kanatta da görev yapmıştır.

Kulüp Kariyeri

Altyapı: Futbol hayatına amatör düzeyde Selimiyespor'da başladı (2006-2010), ardından Fenerbahçe altyapısına geçti.

Kiralamalar ve Alt Ligler:

2013-14: Turgutluspor (2. Lig) - 33 maç, 7 gol

2014-15: Manisaspor - 27 maç, 3 gol

Sonraki Durağı:

Gaziantep BŞB (2015-2017), ardından Manisaspor'a kısa süreli geri dönüş

Fatih Karagümrük, Hatayspor, Adanaspor ve Boluspor gibi alt lig kulüplerinde forma giydi.

Kayserispor (2021-.): 26 Haziran 2021'de Süper Lig takımı Kayserispor'a transfer oldu. Halihazırda bu takımda forma giymektedir ve 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunmaktadır