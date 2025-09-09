Yargıtay'dan emsal karar: Tasarruf finansman sözleşmeleri tüketici işlemidir

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, tasarruf finansman şirketleriyle imzalanan sıra tespitli tasarruf planı sözleşmelerinin tüketici işlemi olduğuna karar verdi.

Olayın geçmişi

M.N.Ö, 2021 yılında İstanbul merkezli bir tasarruf finansman şirketine arsa alımı amacıyla başvurdu. Taraflar arasında ödeme planı ve organizasyon ücreti gibi konularda anlaşmaya varıldı. Ancak şirket görevlilerinin hatası nedeniyle taraflar arasında "konut finansmanı sözleşmesi" imzalandı.

M.N.Ö, hatayı fark ederek organizasyon ücretinin iadesi için tüketici hakem heyetine başvurdu. Heyet, kısmen de olsa ücret iadesine karar verdi. Şirket ise bu kararı iptal ettirmek için mahkemeye başvurdu.

Yerel mahkeme tüketici saymadı

Yargılamayı yapan yerel mahkeme, M.N.Ö'nün tüketici sıfatı bulunmadığı gerekçesiyle tüketici hakem heyetinin kararını iptal etti.

Dosya Yargıtay'a taşındı

Adalet Bakanlığı, kararın hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle dosyayı Yargıtay'a taşıdı. Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin kararını kanun yararına bozdu.

Yargıtay'ın gerekçesi

Kararda, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'da, ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden kişilerin tüketici olarak tanımlandığı hatırlatıldı.

Daire, şu tespiti yaptı:

"Davalının mesleki ve ticari amaçla hareket etmediği, bu bağlamda davalının tüketici olduğu, taraflar arasındaki uyuşmazlığın 6502 sayılı kanun kapsamında kaldığı anlaşılmaktadır."

Buna göre Yargıtay, yerel mahkemenin tüketici sıfatını reddederek hakem heyetinin kararını iptal etmesini hukuka aykırı buldu ve kararı bozdu.



