Fitch Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti: 2025'te %3,5
Fitch Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti: 2025'te %3,5
2. El Araç Alım Satımlarında Yeni Dönem!
2. El Araç Alım Satımlarında Yeni Dönem!
Sponsorlu İçerik
İhracatta gıda ürünleri yükselişte: Çikolata ve yağ başı çekiyor
İhracatta gıda ürünleri yükselişte: Çikolata ve yağ başı çekiyor
Yargıtay'dan emsal karar: Tasarruf finansman sözleşmeleri tüketici işlemidir
Yargıtay'dan emsal karar: Tasarruf finansman sözleşmeleri tüketici işlemidir
Basit usulde yeni dönem: 30 büyükşehirde aynı işi yapanlar eşitlendi!
Basit usulde yeni dönem: 30 büyükşehirde aynı işi yapanlar eşitlendi!
Beykoz Belediye Başkan Vekili Gürzel CHP'den istifa etti
Beykoz Belediye Başkan Vekili Gürzel CHP'den istifa etti
Dev ayakkabı fabrikaları hurda fiyatına satılıyor!
Dev ayakkabı fabrikaları hurda fiyatına satılıyor!
'Resmi araç' kartıyla trafiğe çıkmıştı: Eski Türkiye güzelinin aracına ceza
'Resmi araç' kartıyla trafiğe çıkmıştı: Eski Türkiye güzelinin aracına ceza
Bakan Göktaş: Evlilik kredisi miktarı yükseltildi, şartlar esnetildi
Bakan Göktaş: Evlilik kredisi miktarı yükseltildi, şartlar esnetildi
YSK'den CHP İstanbul Olağanüstü İl Kongresi'ne dair karar
YSK'den CHP İstanbul Olağanüstü İl Kongresi'ne dair karar
15 Temmuz Şehitler ve FSM köprüleri özelleştiriliyor mu?
15 Temmuz Şehitler ve FSM köprüleri özelleştiriliyor mu?
CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde yaşananlara ilişkin 3 tutuklama
CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde yaşananlara ilişkin 3 tutuklama
Uzmanı açıkladı: Yağış azalıyor, sıcaklık artıyor
Uzmanı açıkladı: Yağış azalıyor, sıcaklık artıyor
İzmir şehitleri son yolculuklarına uğurlandı
İzmir şehitleri son yolculuklarına uğurlandı
Bakan Kurum açıkladı: 81 ile yeni konut projesi geliyor
Bakan Kurum açıkladı: 81 ile yeni konut projesi geliyor
Adalet Bakanlığı maaş promosyonu için verilen son teklif
Adalet Bakanlığı maaş promosyonu için verilen son teklif
Gülşah'ın sır ölümü: Uzman çavuş adli kontrolle serbest
Gülşah'ın sır ölümü: Uzman çavuş adli kontrolle serbest
6 ilde daha hayvan pazarları açılacak
6 ilde daha hayvan pazarları açılacak
TEPAV'dan ekonomiye uyarı: Riskler büyüyor!
TEPAV'dan ekonomiye uyarı: Riskler büyüyor!
Diyarbakır'da yeni doğan bebekler karıştırıldı
Diyarbakır'da yeni doğan bebekler karıştırıldı
Genç Sağlık Sendikası'ndan promosyon çağrısı
Genç Sağlık Sendikası'ndan promosyon çağrısı
Hac ön kayıt süresi uzatıldı!
Hac ön kayıt süresi uzatıldı!
4 büyükşehir için yeni karar: Simit zammı ertelendi
4 büyükşehir için yeni karar: Simit zammı ertelendi
Polis okullarında FETÖ operasyonu! 16 gözaltı
Polis okullarında FETÖ operasyonu! 16 gözaltı
Servisler yola çıktı, İstanbul'da trafik çilesi geri döndü!
Servisler yola çıktı, İstanbul'da trafik çilesi geri döndü!
'Ekonomi düzelmeden seçime gidemeyiz'
'Ekonomi düzelmeden seçime gidemeyiz'
Okullara 70 bin temizlik personeli alınacak
Okullara 70 bin temizlik personeli alınacak
Polis merkezine silahlı saldırı güdümlü eylem mi?
Polis merkezine silahlı saldırı güdümlü eylem mi?
Yurt dışı çıkış harcı yükseltildi
Yurt dışı çıkış harcı yükseltildi
Küresel Sumud Filosu teknesine dronlu saldırı
Küresel Sumud Filosu teknesine dronlu saldırı
Ana sayfaHaberler Ekonomi

İhracatta gıda ürünleri yükselişte: Çikolata ve yağ başı çekiyor

Türkiye'nin ihracatında çikolata ve ayçiçek yağı öne çıktı. ABD'ye yapılan ihracat yüzde 34 arttı, Irak'a ise düşüş yaşandı. Ancak tarımda kuraklık ve enflasyon tehlikesi büyüyor. Sektör temsilcileri uyarıyor: Tarımsal üretim öncelik olmalı! Türkiye ekonomisi büyürken, gıda enflasyonu ve iklim değişikliği riskleri gündemde. Rekolte kayıpları ve hammadde tedarikindeki istikrarsızlık, sektörün geleceğini tehdit ediyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Eylül 2025 23:10, Son Güncelleme : 09 Eylül 2025 23:12
Yazdır
İhracatta gıda ürünleri yükselişte: Çikolata ve yağ başı çekiyor

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden (TİM) yapılan açıklamaya göre, söz konusu dönemde 7 milyon 784 bin 222 ton ürün ihraç edildi.

Miktar bazında sektör ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,6 azalırken, değer bazında yüzde 4,2 artış kaydedildi.

İhracat sıralamasında 844 milyon 71 bin dolarla çikolata ve kakao bazlı ürünler ilk sırada yer aldı. Bu ürün grubunda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 61,8'lik artış gerçekleşti. Ayçiçek yağı ise yüzde 17,3 artış ve 708 milyon 589 bin dolarla ikinci sırada yer aldı.

Sektörün en fazla ihracat yaptığı pazar konumundaki Irak'a yapılan ihracat 1 milyar 172 milyon 486 bin dolara gerilerken, düşüş oranı yüzde 14,5 oldu. ABD pazarına yapılan ihracat ise yüzde 34 artarak 570 milyon 918 bin dolara yükseldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TİM Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, Türkiye ekonomisinin yılın ikinci çeyreğinde yüzde 4,8 büyüme kaydettiğini ve istikrarını koruduğunu belirtti.

Gıda enflasyonunun yüksek seyrinin devam ettiğine dikkati çeken Tiryakioğlu, şunları kaydetti:

"TÜİK verilerine göre tarımın üst üste iki dönem küçülmesi ve genel büyümenin başta inşaat ve sanayi olmak üzere diğer sektörlerden kaynaklanması, tarımın ekonomideki payının artırılması gerektiğini ortaya koyuyor. Geçmiş deneyimlerimiz, tarımsal üretimin yeniden önceliklendirilmesi ve verimlilik artışı sağlayacak politikalara desteğin artırılması konularında ümitlerimizi artırıyor."

İklim değişikliğine bağlı olarak buğday, arpa ve ayçiçeği gibi temel ürünlerde yaşanan rekolte kayıplarının, tarımsal üretimin sürdürülebilirliği açısından risk oluşturduğunu vurgulayan Tiryakioğlu, yağışların azalması ve kuraklık gibi faktörlerin hammadde tedarikinde istikrarsızlığa yol açtığını ifade etti.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber