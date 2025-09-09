'Resmi araç' kartıyla trafiğe çıkmıştı: Eski Türkiye güzelinin aracına ceza

Araç sürücüsü M.A. yakalanarak karakola götürüldü. Sürücüye ve araç sahibine, araç üzerinde izinsiz işaret ve donanım bulundurmak ile emniyet kemeri kullanmamak gerekçeleriyle idari para cezası uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, aracın iş insanı Burak A.'ya ait olduğu , Şahin'e tahsis edildiği belirlendi.

