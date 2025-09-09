Bakan Göktaş: Evlilik kredisi miktarı yükseltildi, şartlar esnetildi

Mardin'de düzenlenen Aile Yılı Projeleri Tanıtım Programında konuşan Bakan Göktaş, modern yaşamın aile yapısını zayıflattığını, bu nedenle aile kurumunun korunmasının devletin öncelikli görevlerinden biri olduğunu söyledi.

Türkiye genelinde 9 bin 982 etkinlikle aileyi güçlendirmeye yönelik projeler yürüttüklerini belirten Göktaş, "Cumhurbaşkanımızın vizyonuyla ailemizi istikbalimiz kılmak için çalışıyoruz" dedi.

Evlilik kredisine yeni düzenleme

Bakan Göktaş, 2026 yılı Ocak ayından itibaren uygulanacak yeni düzenlemeyle;

18-25 yaş grubundaki gençler için kredi miktarı 250 bin TL'ye çıkarıldı.

26-29 yaş arası çiftler için kredi miktarı 200 bin TL olacak.

Gelir şartı esnetilerek, başvurudan önceki 6 aylık ortalama gelirin asgari ücretin 2,3 katı yerine 2,5 katı olması yeterli sayılacak.

Çocuk sahibi olan çiftlerin kredi geri ödemeleri her çocuk için 12 ay ertelenebilecek.

Bugüne kadar 153 bin 416 genç çiftin fona başvurduğunu, sadece Mardin'den 1567 başvuru geldiğini açıklayan Göktaş, genç çiftlerin ayrıca ulusalda 43 marka, yerelde 1384 kurumla yapılan anlaşmalar sayesinde yüzde 40'a varan indirimlerden faydalandığını belirtti.

Mardin Büyükşehir Belediyesi'nden ek destek

Mardin Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun da evlenecek çiftlere Bakanlık desteğine ek olarak 50 bin TL hibe, 2 yıl toplu taşımada indirim ve ücretsiz düğün salonu desteği sağlanacağını açıkladı.