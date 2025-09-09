A Milli Basketbol Takımı 24 yıl sonra yarı finalde

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) A Grubu'nu 5'te 5 yaparak lider tamamlayan, son 16 turunda da İsveç'i eleyen Türkiye, çeyrek finalde Polonya ile karşı karşıya geldi.

Milliler, Arena Riga'da oynanan karşılaşmada Polonya'yı 91-77 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.

Ay-yıldızlı ekip, 12 Eylül Cuma günü Litvanya-Yunanistan eşleşmesinin galibiyle yarı finalde karşılaşacak.

- Avrupa Şampiyonası'nda 24 yıl sonra yarı finalde

A Milli Takım, Avrupa Şampiyonası'nda ikinci kez yarı finale yükselme sevinci yaşadı.

Ev sahipliğini yaptığı EuroBasket 2001'de ilk kez son 4 takım arasında yer alan milliler, 24 yıl sonra adını yeniden yarı finale yazdırmayı başardı.

Ay-yıldızlı ekip, 2001 Avrupa Şampiyonası finalinde Yugoslavya'ya 78-69 mağlup olarak ikincilikle yetinmişti.

- EuroBasket'te 68 yıl sonra 7'de 7 yaptı

A Milli Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda 68 yıl sonra üst üste 7 galibiyet elde etti.

Son olarak EuroBasket 1957'de peş peşe 7 maç kazanan milli takım, 68 yıl sonra bu başarıyı tekrarladı.

Milli takım, 1957 Avrupa Şampiyonası'nı 9. sırada bitirmişti.

- Alperen Şengün, "Triple double" yapan 5. oyuncu

Milli basketbolcu Alperen Şengün, Avrupa Şampiyonası'nda "triple double" yapan 5. oyuncu ünvanını elde etti.

Karşılaşmada 19 sayı, 12 ribaunt, 10 asist üreten Alperen, Toni Kukoc (1995), Rareş Mandache (2017), Mateusz Ponitka (2022) ve Luka Doncic'in (2025) ardından EuroBasket'te "triple double" yapan 5. isim oldu.

Alperen Şengün, ayrıca bu ünvanı kazanan en genç oyuncu olmayı da başardı.

- Cedi Osman sakatlandı

A Milli Takım'da Cedi Osman, karşılaşmanın 26. dakikasında ayak bileğine aldığı darbe sonucunda yerde kaldı.

Mateusz Ponitka ile pota altında girdiği ikili mücadelenin ardından sakatlanan 30 yaşındaki basketbolcu, sağlık görevlileri eşliğinde sekerek saha kenarına geldi.

Tedbir amacıyla bir süre kenarda bekleyen Cedi, 35. dakikada oyuna dahil oldu.