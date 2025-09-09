Fitch Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti: 2025'te %3,5
2. El Araç Alım Satımlarında Yeni Dönem!

İhracatta gıda ürünleri yükselişte: Çikolata ve yağ başı çekiyor
Yargıtay'dan emsal karar: Tasarruf finansman sözleşmeleri tüketici işlemidir
Basit usulde yeni dönem: 30 büyükşehirde aynı işi yapanlar eşitlendi!
Beykoz Belediye Başkan Vekili Gürzel CHP'den istifa etti
Dev ayakkabı fabrikaları hurda fiyatına satılıyor!
'Resmi araç' kartıyla trafiğe çıkmıştı: Eski Türkiye güzelinin aracına ceza
Bakan Göktaş: Evlilik kredisi miktarı yükseltildi, şartlar esnetildi
YSK'den CHP İstanbul Olağanüstü İl Kongresi'ne dair karar
15 Temmuz Şehitler ve FSM köprüleri özelleştiriliyor mu?
CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde yaşananlara ilişkin 3 tutuklama
Uzmanı açıkladı: Yağış azalıyor, sıcaklık artıyor
İzmir şehitleri son yolculuklarına uğurlandı
Bakan Kurum açıkladı: 81 ile yeni konut projesi geliyor
Adalet Bakanlığı maaş promosyonu için verilen son teklif
Gülşah'ın sır ölümü: Uzman çavuş adli kontrolle serbest
6 ilde daha hayvan pazarları açılacak
TEPAV'dan ekonomiye uyarı: Riskler büyüyor!
Diyarbakır'da yeni doğan bebekler karıştırıldı
Genç Sağlık Sendikası'ndan promosyon çağrısı
Hac ön kayıt süresi uzatıldı!
4 büyükşehir için yeni karar: Simit zammı ertelendi
Polis okullarında FETÖ operasyonu! 16 gözaltı
Servisler yola çıktı, İstanbul'da trafik çilesi geri döndü!
'Ekonomi düzelmeden seçime gidemeyiz'
Okullara 70 bin temizlik personeli alınacak
Polis merkezine silahlı saldırı güdümlü eylem mi?
Yurt dışı çıkış harcı yükseltildi
Küresel Sumud Filosu teknesine dronlu saldırı
Apple, iPhone 17 ve yeni Watch Series 11'i tanıttı

ABD'li teknoloji devi Apple, yeni akıllı telefonu iPhone 17, akıllı saati Watch Series 11 ve kablosuz kulaklığı AirPods Pro 3'ü görücüye çıkardı. Şirketin yeni cihazları yapay zeka özellikleri, gelişmiş sağlık takibi ve daha uzun pil ömrüyle dikkat çekti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Eylül 2025 22:39, Son Güncelleme : 09 Eylül 2025 22:39
ABD'li teknoloji devi Apple, yeni akıllı telefon modelleri iPhone 17, yeni akıllı saati Apple Watch Series 11 ve yeni kablosuz kulaklığı AirPods Pro 3'ün tanıtımını yaptı.

Apple'ın California eyaletindeki Cupertino kampüsünde tanıtım etkinliği düzenlendi.

Şirketin Üst Yöneticisi Tim Cook, buradaki konuşmasında, tasarımın yaptıkları işin merkezinde yer aldığına işaret ederek "Tasarım, bir şeyin sadece nasıl göründüğü veya hissettirdiği ile sınırlı değildir. Tasarım, aynı zamanda nasıl çalıştığı ile de ilgilidir." değerlendirmesinde bulundu.

Cook, etkinlikte Apple'ın yeni akıllı saat, akıllı telefon ve kablosuz kulaklığının tanıtılacağını söyledi.

Etkinlikte verilen bilgilere göre, şirketin yeni kablosuz kulaklığı AirPods Pro 3, gürültü engelleme, spor sırasında kalp atış hızı algılama, daha uzun pil ömrü gibi özelliklerle gelecek.

Yapay zeka desteğiyle yabancı dildeki konuşmaları gerçek zamanlı olarak çevirebilecek kulaklık 249 dolardan satışa sunulacak.

- Apple Watch tansiyonu takip edecek

Apple'ın yeni akıllı saatlerinden Watch Series 11, 24 saate kadar pil ömrüne sahip olacak ve yüksek tansiyon hastalarını izleyebilecek.

Tanıtılan diğer saat Watch SE 3 de önceki nesle göre daha gelişmiş sağlık özellikleri sunacak. S10 çipe sahip olacak akıllı saat, akıllı kişisel asistan Siri ve hızlı şarj özelliklerini destekleyecek.

Yeni saatlerin en gelişmişi olan Watch Ultra 3 ise genişletilmiş sağlık, fitness, güvenlik ve bağlantı özellikleriyle gelecek. 42 saate kadar pil ömrüne sahip olacak saat, kronik yüksek tansiyon belirtileri tespit ederse bildirimler gönderecek.

Apple "Watch SE 3" 249 dolardan, "Watch Series 11" 399 dolardan, "Watch Ultra 3" de 799 dolardan başlayan fiyatlarla satılacak.

Apple'ın tanıttığı yeni akıllı saat ve kablosuz kulaklığı için 50'den fazla ülkede bugünden itibaren ön sipariş verilebilecek.

- iPhone 17

Apple'ın yeni akıllı telefonu iPhone 17 de yapay zeka özelliklerini destekleyecek. Hızlı şarj özelliğine sahip olacak iPhone 17, geliştirilmiş pil ömrü ile bir önceki modele göre 8 saat daha fazla video oynatabilecek.

Daha büyük ekranı ve daha ince çerçevesi bulunan iPhone 17, 256 gigabayttan başlayan depolama kapasitesi ile siyah, lavanta, sis mavisi, adaçayı ve beyaz olmak üzere 5 farklı renkte satışa sunulacak.

Yeni tanıtılan "iPhone Air" modeli, Apple'ın şimdiye kadarki en ince akıllı telefonu olacak. Çok daha ince ve hafif olmasına rağmen, iPhone Air'in pil ömrü tüm gün yetecek.

iPhone 17 Pro ile iPhone 17 Pro Max, şirketin akıllı telefonları arasında şimdiye kadarki en iyi performansı, kamera sistemlerini ve pil ömrünü sunacak.

Başlangıç fiyatı iPhone 17 için 799 dolar, iPhone Air için 999 dolar, iPhone 17 Pro için 1099 dolar ve iPhone 17 Pro Max için 1199 dolar olacak.

Apple'ın tanıttığı yeni akıllı telefonlar için aralarında Türkiye'nin de olduğu 60'tan fazla ülkede cuma gününden itibaren ön sipariş verilebilecek.

Şirket yeni ürünlerini 19 Eylül'de piyasaya sürecek.

- Apple, Pro modeline 100 dolar zam yaptı

Şirket bu yılki Pro akıllı telefon modelini daha fazla dahili depolama alanıyla birlikte çıkarırken, söz konusu modelin satış fiyatının 1099 dolardan başlaması dikkati çekti.

Tarifeler ve diğer jeopolitik zorluklar nedeniyle Apple'ın bugün tanıttığı ürünlerin fiyatında artış bekleniyordu. Şirket, geçen yıl eylül ayında tanıttığı iPhone 16 Pro'yu 999 dolar başlangıç fiyatıyla piyasaya sürmüştü.

Yeni tanıttığı saatler ve kulaklık için başlangıç fiyatını değiştirmeyen Apple, Plus akıllı telefonunun üretimini de durdurdu.

