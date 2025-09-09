Kamyonet tıra arkadan çarptı: 1 ölü

Kaza, Adana-Pozantı otoyolu Akçatekir rampası mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, sollamaya çıkan 70 AAH 912 plakalı tıra aynı yönde seyreden 33 N 8091 plakalı kamyonet arkadan çarptı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbar üzerine kaza yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans ekibi sevk edildi. Çarpmanın etkisiyle araç içerisinde sıkışan kamyonet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza sebebiyle Pozantı Adana otoyolu Ankara yönüne 3 şerit olarak kapatıldı. Trafik ulaşımı ise eski Pozantı - Akçatekir karayolundan verildi.