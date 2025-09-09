Fitch Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti: 2025'te %3,5
Fitch Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti: 2025'te %3,5
2. El Araç Alım Satımlarında Yeni Dönem!
2. El Araç Alım Satımlarında Yeni Dönem!
Sponsorlu İçerik
İhracatta gıda ürünleri yükselişte: Çikolata ve yağ başı çekiyor
İhracatta gıda ürünleri yükselişte: Çikolata ve yağ başı çekiyor
Yargıtay'dan emsal karar: Tasarruf finansman sözleşmeleri tüketici işlemidir
Yargıtay'dan emsal karar: Tasarruf finansman sözleşmeleri tüketici işlemidir
Basit usulde yeni dönem: 30 büyükşehirde aynı işi yapanlar eşitlendi!
Basit usulde yeni dönem: 30 büyükşehirde aynı işi yapanlar eşitlendi!
Beykoz Belediye Başkan Vekili Gürzel CHP'den istifa etti
Beykoz Belediye Başkan Vekili Gürzel CHP'den istifa etti
Dev ayakkabı fabrikaları hurda fiyatına satılıyor!
Dev ayakkabı fabrikaları hurda fiyatına satılıyor!
'Resmi araç' kartıyla trafiğe çıkmıştı: Eski Türkiye güzelinin aracına ceza
'Resmi araç' kartıyla trafiğe çıkmıştı: Eski Türkiye güzelinin aracına ceza
Bakan Göktaş: Evlilik kredisi miktarı yükseltildi, şartlar esnetildi
Bakan Göktaş: Evlilik kredisi miktarı yükseltildi, şartlar esnetildi
YSK'den CHP İstanbul Olağanüstü İl Kongresi'ne dair karar
YSK'den CHP İstanbul Olağanüstü İl Kongresi'ne dair karar
15 Temmuz Şehitler ve FSM köprüleri özelleştiriliyor mu?
15 Temmuz Şehitler ve FSM köprüleri özelleştiriliyor mu?
CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde yaşananlara ilişkin 3 tutuklama
CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde yaşananlara ilişkin 3 tutuklama
Uzmanı açıkladı: Yağış azalıyor, sıcaklık artıyor
Uzmanı açıkladı: Yağış azalıyor, sıcaklık artıyor
İzmir şehitleri son yolculuklarına uğurlandı
İzmir şehitleri son yolculuklarına uğurlandı
Bakan Kurum açıkladı: 81 ile yeni konut projesi geliyor
Bakan Kurum açıkladı: 81 ile yeni konut projesi geliyor
Adalet Bakanlığı maaş promosyonu için verilen son teklif
Adalet Bakanlığı maaş promosyonu için verilen son teklif
Gülşah'ın sır ölümü: Uzman çavuş adli kontrolle serbest
Gülşah'ın sır ölümü: Uzman çavuş adli kontrolle serbest
6 ilde daha hayvan pazarları açılacak
6 ilde daha hayvan pazarları açılacak
TEPAV'dan ekonomiye uyarı: Riskler büyüyor!
TEPAV'dan ekonomiye uyarı: Riskler büyüyor!
Diyarbakır'da yeni doğan bebekler karıştırıldı
Diyarbakır'da yeni doğan bebekler karıştırıldı
Genç Sağlık Sendikası'ndan promosyon çağrısı
Genç Sağlık Sendikası'ndan promosyon çağrısı
Hac ön kayıt süresi uzatıldı!
Hac ön kayıt süresi uzatıldı!
4 büyükşehir için yeni karar: Simit zammı ertelendi
4 büyükşehir için yeni karar: Simit zammı ertelendi
Polis okullarında FETÖ operasyonu! 16 gözaltı
Polis okullarında FETÖ operasyonu! 16 gözaltı
Servisler yola çıktı, İstanbul'da trafik çilesi geri döndü!
Servisler yola çıktı, İstanbul'da trafik çilesi geri döndü!
'Ekonomi düzelmeden seçime gidemeyiz'
'Ekonomi düzelmeden seçime gidemeyiz'
Okullara 70 bin temizlik personeli alınacak
Okullara 70 bin temizlik personeli alınacak
Polis merkezine silahlı saldırı güdümlü eylem mi?
Polis merkezine silahlı saldırı güdümlü eylem mi?
Yurt dışı çıkış harcı yükseltildi
Yurt dışı çıkış harcı yükseltildi
Küresel Sumud Filosu teknesine dronlu saldırı
Küresel Sumud Filosu teknesine dronlu saldırı
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Fitch Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti: 2025'te %3,5

Fitch Ratings, küresel ekonomiye ilişkin büyüme beklentisini bu yıl için yüzde 2,4'e çıkardı. Türkiye'nin 2025 büyüme tahmini ise yüzde 2,9'dan yüzde 3,5'e revize edildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Eylül 2025 23:20, Son Güncelleme : 09 Eylül 2025 23:24
Yazdır
Fitch Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti: 2025'te %3,5

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, küresel ekonomiye ilişkin yayımladığı Eylül 2025 Küresel Ekonomik Görünüm Raporunda büyüme tahminlerini yukarı yönlü güncelledi.

Rapora göre, geçen yıl yüzde 2,9 büyüyen dünya ekonomisi bu yıl yüzde 2,4, gelecek yıl yüzde 2,3, 2027'de ise yüzde 2,6 büyüyecek. Haziran ayında yüzde 2,2 olarak açıklanan bu yılki tahmin, verilerin beklenenden güçlü gelmesiyle yukarı revize edildi.

ABD ekonomisi için yavaşlama beklentisi vurgulanan raporda, büyümenin bu yıl ve 2026'da yüzde 1,6, 2027'de ise yüzde 2,1 olacağı öngörüldü. Avro Bölgesi'nin büyüme tahmini ise bu yıl ve gelecek yıl için yüzde 1,1'de sabit bırakıldı.

Çin ekonomisinin bu yıl yüzde 4,7, 2026 ve 2027'de yüzde 4,1 büyümesi beklenirken, deflasyonun kalıcı hale geldiği ifade edildi.

Türkiye için ise raporda pozitif bir güncelleme yapıldı. İkinci çeyrekteki güçlü performansın ardından, 2025 büyüme tahmini yüzde 2,9'dan yüzde 3,5'e yükseltildi. 2026'da da yüzde 3,5, 2027'de ise yüzde 4,2 büyüme beklendiği kaydedildi.

Fitch, Türkiye'de enflasyonun 2025 sonunda yüzde 28'e, 2026'da yüzde 21'e, 2027'de ise yüzde 19'a gerilemesini öngörüyor. TCMB'nin bu yılki üç toplantıda toplam 800 baz puan faiz indirimi yaparak yılı yüzde 35 faizle kapatabileceği de raporda yer aldı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber