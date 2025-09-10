Fenerbahçe'nin yeni hocasından taraftara çağrı

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü İtalyan çalıştırıcı Domenico Tedesco, İstanbul'a gelişinin ardından ayağının tozuyla ilk açıklamasını yaptı.

Sarı-lacivertli kulübün YouTube kanalına açıklamalar yapan Domenico Tedesco, Fenerbahçe'ye geldiği için çok mutlu olduğunu dile getirerek, "Atmosfer gerçekten harika. Buradaki geleneği ve tutkuyu hissedebiliyorsunuz. " dedi.

Fenerbahçe'nin hedeflerine değinen ve "Her turnuvada en iyisini hedefliyoruz. Lig ve Avrupa'da hedeflerimiz var. Çok çalışmalıyız" dedi ve taraftarlara seslendi:

"Bizim maç maç hedeflerimize ulaşabilmemiz için herkese ihtiyacımız var. Her şeyden önce aile olmaya ihtiyacımız var. Taraftarlarımızın desteğine ihtiyacımız var. Burada olmaktan dolayı çok gururluyum ve Fenerbahçe ile maça çıkmak için sabırsızlanıyorum."



