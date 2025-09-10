Sahte burs tuzakları yayılıyor: Hesap açtırıp bahiste kullandılar
AK Parti, 'Türkiye Yüzyılı Buluşmaları' kapsamında 54 il ve 584 ilçeyi gezdi

AK Parti Teşkilat Başkanlığı tarafından 8 Ağustos'ta başlatılan 'Türkiye Yüzyılı Buluşmaları' 54 il ve 584 ilçede gerçekleştirildi.

Haber Giriş : 10 Eylül 2025 18:09
AK Parti, 'Türkiye Yüzyılı Buluşmaları' kapsamında 54 il ve 584 ilçeyi gezdi

Partiden yapılan yazılı açıklamada, AK Parti Teşkilat Başkanlığı tarafından 8 Ağustos'ta başlatılan 'Türkiye Yüzyılı Buluşmaları'nın, sahada güçlü bir ivmeyle devam ettiği, bugün itibarıyla 54 il ve 584 ilçede buluşmaların gerçekleştirildiği belirtildi. Gerçekleştirilen buluşmalarda, esnaf, çiftçi, sivil toplum kuruluşları ve kanaat önderleriyle doğrudan temas kurulduğu, Türkiye Yüzyılı vizyonunun temel başlıklarının vatandaşlarla bire bir paylaşıldığı aktarıldı.

Açıklamada, "Buluşmalar kapsamında yalnızca salon programları değil, mahalle ziyaretleri, esnaf buluşmaları ve hane ziyaretleri de gerçekleştiriliyor. Bu süreçte ziyaret edilen il ve ilçelerdeki tüm sivil toplum kuruluşlarıyla yapılan istişare toplantılarında ortak bir gelecek için iş birliği mesajı öne çıkıyor. STK temsilcileri, Türkiye Yüzyılı vizyonunun sahada samimiyetle paylaşılmasından ve kendilerinin de sürece dahil edilmesinden duydukları memnuniyeti dile getiriyor. Her ilde düzenlenen programlarda şehit ve gazi aileleri evlerinde ziyaret edilerek dayanışma ve vefa duygusu pekiştiriliyor. Böylece 'Terörsüz Türkiye' hedefi sadece siyasi bir vizyon olarak değil, aynı zamanda toplumsal birlik ve beraberliğin en güçlü dayanak noktası olarak anlatılıyor" denildi.

EYLÜL AYINDA 81 İL TAMAMLANACAK

Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında bakanların, MYK ve MKYK üyelerinin ve milletvekillerinin tam kadro sahada yer aldığı, her programda hem Türkiye Yüzyılı vizyonunun anlatıldığı hem de yerel sorun ve taleplerin doğrudan dinlendiği vurgulandı. Eylül ayı itibarıyla 81 ilin tamamında Türkiye Yüzyılı Buluşmaları'nın bitirilmesinin hedeflendiği, sahadan toplanan görüş ve önerilerin kapsamlı analizlerle değerlendirilerek, Türkiye Yüzyılı vizyonunun politika ve uygulama takvimine yansıtılacağı kaydedildi.

