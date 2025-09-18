Netflix, Prime Video ve MUBİ'ye RTÜK'ten Ceza Kararı

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Netflix, Prime Video, MUBİ, Disney XD ve HBO-MAX platformlarında yayınlanan beş film hakkında yüzde 3 idari para cezası ile katalogdan çıkarma cezası verdi. RTÜK'ün CHP'li üyesi Tuncay Keser, bu platformlarda yayınlanan bazı yapımların, 6112 sayılı Kanun'un 8. maddesindeki "toplumun milli ve manevi değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı olamaz" ve "müstehcen olamaz" hükümlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle cezalandırıldığını açıkladı.

RTÜK'ten Dijital Platformlara Ceza

Netflix: "Kobalt Mavisi"

"Kobalt Mavisi" Prime Video: "Those About to Die"

"Those About to Die" MUBİ: "Benedetta"

"Benedetta" Disney XD: "All Of Us Strangers"

"All Of Us Strangers" HBO Max: "Looking: The Movie"

Cezaların Gerekçesi

RTÜK, söz konusu yapımların toplumsal değerler ve genel ahlak kurallarına aykırı olduğu gerekçesiyle yüzde 3 idari para cezası ve katalogdan çıkarma yaptırımı uyguladı. Keser, gündüz kuşağı programlarının aile kurumuna zarar verdiğini vurgulayarak, şifreli ve isteğe bağlı platformlardaki akıllı işaretli yapımlara yönelik bu yaptırımların "çelişki ve çifte standart" oluşturduğunu savundu. Ayrıca, canlı yayınlardaki sansasyonel içeriklerin toplum üzerindeki etkisinin çok daha belirgin olduğunu belirtti.