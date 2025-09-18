Netflix, Prime Video ve MUBİ'ye RTÜK'ten Ceza Kararı
RTÜK, 6112 sayılı Kanun kapsamında Netflix, Prime Video, MUBİ, Disney XD ve HBO Max'te yayınlanan beş filme yüzde 3 idari para cezası ile katalogdan çıkarma kararı aldı. Cezalar; Kobalt Mavisi, Those About to Die, Benedetta, All Of Us Strangers ve Looking: The Movie isimli yapımlara verildi. RTÜK üyesi Tuncay Keser ise bu yaptırımların çelişki oluşturduğunu savundu.
RTÜK'ten Dijital Platformlara Ceza
- Netflix: "Kobalt Mavisi"
- Prime Video: "Those About to Die"
- MUBİ: "Benedetta"
- Disney XD: "All Of Us Strangers"
- HBO Max: "Looking: The Movie"
Cezaların Gerekçesi
RTÜK, söz konusu yapımların toplumsal değerler ve genel ahlak kurallarına aykırı olduğu gerekçesiyle yüzde 3 idari para cezası ve katalogdan çıkarma yaptırımı uyguladı. Keser, gündüz kuşağı programlarının aile kurumuna zarar verdiğini vurgulayarak, şifreli ve isteğe bağlı platformlardaki akıllı işaretli yapımlara yönelik bu yaptırımların "çelişki ve çifte standart" oluşturduğunu savundu. Ayrıca, canlı yayınlardaki sansasyonel içeriklerin toplum üzerindeki etkisinin çok daha belirgin olduğunu belirtti.
