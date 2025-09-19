19 Eylül 2025'ten önemli gündem başlıkları

4- Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) ile beIN Sports arasındaki Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi yayın hakları anlaşmasının imza töreni, Basketbol Gelişim Merkezi'nde yapılacak. Törende TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu ile beIN Sports CEO'su Yousef Al-Obaidly hazır bulunacak.

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Japon Prenses Akiko Mikasa ile Göbeklitepe'yi ziyaret edecek, Ayanlar Höyük Kazıları Başlama Töreni'ne katılacak.

1- Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, üçüncü gününde teknoloji tutkunlarını İstanbul Atatürk Havalimanı'nda buluşturacak.

1- İsrail'in, Gazze kentini işgal altına alma planı, bölgeye saldırıları ve insani yardım girişini engellemesi sonucu yaşanan krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, TEKNOFEST'e katılarak Bakanlığın standını ziyaret edecek.

2- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Valiliğe ve partisinin il başkanlığına ziyarette bulunacak, Esin Olcay Anadolu Lisesi açılış törenine katılacak, TEKNOFEST'i ziyaret edecek.

1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ile eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in duruşmalarına katılacak, Turgutlu Belediyesi Toplu Açılış Töreni'ne iştirak edecek.

