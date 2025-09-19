İki yurt müdürü ile bir müdür yardımcısı görevden alındı!
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Otomobil Takla Attı: Yola 5 kişi Savruldu

Esenler'de seyir halindeki otomobil, bariyerlere çarparak takla attı. Kazada yola savrulan araçtaki 5 kişi yaralanırken, otomobil alev aldı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 19 Eylül 2025 07:32, Son Güncelleme : 19 Eylül 2025 09:01
Yazdır

TEM Bağlantı yolu Edirne istikametinde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, seyir halindeyken Esenler sapağına geldiği esnada bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün kontrolünden çıktı. Bariyerlere çarpan otomobil taklalar atarak durabildi.

ARAÇTAKİ 5 KİŞİ YOLA SAVRULDU, OTOMOBİL ALEV ALDI

Kazada, araçta bulunan 5 kişi yola savrularak yaralanırken, otomobil ise alev aldı. Kazayı görüp duran diğer sürücüler ve çevredekiler bir yandan yardıma koşarken, diğer yandan durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan otomobile müdahale ederken, polis ekipleri güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekipleri yaralı 5 kişiyi ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırdı.

Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Kaza sonrası yanan otomobil kullanılamaz hale gelirken, çekici ile otoparka çekildi. Yolun temizlenmesinin ardından trafik normal seyrine dönerken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.


