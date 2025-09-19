İki yurt müdürü ile bir müdür yardımcısı görevden alındı!
İki yurt müdürü ile bir müdür yardımcısı görevden alındı!
Benzine zam yolda
Benzine zam yolda
Orman yangınlarında hayatını kaybeden işçi ve gönüllüler şehit statüsüne alındı
Orman yangınlarında hayatını kaybeden işçi ve gönüllüler şehit statüsüne alındı
Dar Gelirlilerin Harcama Kalemlerinde Gıda ve Kira İlk Sırada
Dar Gelirlilerin Harcama Kalemlerinde Gıda ve Kira İlk Sırada
AK Partili belediye başkanı gözaltına alındı
AK Partili belediye başkanı gözaltına alındı
Evlilik yaşı yükseliyor, çocuk yapmak artık lüks
Evlilik yaşı yükseliyor, çocuk yapmak artık lüks
Esnafın POS isyanını bitirecek adım
Esnafın POS isyanını bitirecek adım
8 ayda yüzde 65 kazandırdı! Gümüş 'düğün takısı' olma yolunda
8 ayda yüzde 65 kazandırdı! Gümüş 'düğün takısı' olma yolunda
Vergi yüzsüzleri açıklanıyor. Maliye tebliği yayınlandı
Vergi yüzsüzleri açıklanıyor. Maliye tebliği yayınlandı
Meteoroloji'den 13 il için fırtına ve sağanak uyarısı
Meteoroloji'den 13 il için fırtına ve sağanak uyarısı
Osmaniye'de korkutan deprem!
Osmaniye'de korkutan deprem!
Kabine genişliyor iddiası: Yeni bakanlık mı kuruluyor?
Kabine genişliyor iddiası: Yeni bakanlık mı kuruluyor?
YSK yarın CHP gündemiyle toplanacak
YSK yarın CHP gündemiyle toplanacak
UNESCO'nun Gazze'ye yardım fonuna destek veren ilk ülke Türkiye
UNESCO'nun Gazze'ye yardım fonuna destek veren ilk ülke Türkiye
Meteoroloji açıkladı: Yağışlar bitiyor, sıcaklıklar yükseliyor
Meteoroloji açıkladı: Yağışlar bitiyor, sıcaklıklar yükseliyor
Bakanlıktan şarkıcı Mabel Matiz hakkında suç duyurusu
Bakanlıktan şarkıcı Mabel Matiz hakkında suç duyurusu
TROY sınırları aşıyor: Hedef uluslararası pazarlara açılmak
TROY sınırları aşıyor: Hedef uluslararası pazarlara açılmak
Mustafa Bozbey'den AK Parti'ye geçeceğine dair iddialara yalanlama
Mustafa Bozbey'den AK Parti'ye geçeceğine dair iddialara yalanlama
'Rusya S-400'leri geri istedi' iddiasına Bakanlıktan açıklama
'Rusya S-400'leri geri istedi' iddiasına Bakanlıktan açıklama
Netanyahu'ya yanıt: 170 bin Kudüs tapusu Türkiye arşivlerinde
Netanyahu'ya yanıt: 170 bin Kudüs tapusu Türkiye arşivlerinde
Gelir İdaresi Başkanlığı maaş promosyon ihalesi yapıldı
Gelir İdaresi Başkanlığı maaş promosyon ihalesi yapıldı
Bahçeli'den ABD-İsrail koalisyonuna karşı 'TRÇ' ittifakı önerisi
Bahçeli'den ABD-İsrail koalisyonuna karşı 'TRÇ' ittifakı önerisi
Bakanlıktan Atatürk Öğrenci Yurdu iddialarına ilişkin açıklama
Bakanlıktan Atatürk Öğrenci Yurdu iddialarına ilişkin açıklama
Komisyon, 12. toplantısında düşünce kuruluşlarını dinleyecek
Komisyon, 12. toplantısında düşünce kuruluşlarını dinleyecek
RTÜK'ten 'milli ve manevi değerlere aykırılık' gerekçesiyle 5 dijital platforma ceza
RTÜK'ten 'milli ve manevi değerlere aykırılık' gerekçesiyle 5 dijital platforma ceza
Veteriner Hekimler 7 Yıldır VUS Sınavını Bekliyor
Veteriner Hekimler 7 Yıldır VUS Sınavını Bekliyor
Erdoğan: Şehitlerimizin Hatırasına Sahip Çıkmaya Devam Edeceğiz
Erdoğan: Şehitlerimizin Hatırasına Sahip Çıkmaya Devam Edeceğiz
Ailesini Öldürmekle Suçlanan Doktordan İntihar Girişimi
Ailesini Öldürmekle Suçlanan Doktordan İntihar Girişimi
MSB: Suriye'den çekilme ancak terör biterse olur
MSB: Suriye'den çekilme ancak terör biterse olur
TDV, 8 bin öğrenciye eğitim desteği sağlayacak
TDV, 8 bin öğrenciye eğitim desteği sağlayacak
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Evlilik yaşı yükseliyor, çocuk yapmak artık lüks

Türkiye nüfusu yaşlanıyor, çocuk sayısı azalıyor.

Kaynak : Ekonomim
Haber Giriş : 19 Eylül 2025 07:57, Son Güncelleme : 19 Eylül 2025 07:58
Yazdır
Evlilik yaşı yükseliyor, çocuk yapmak artık lüks

Veriler Türkiye İstatistik Kurumu'na ait. Hükümet bu soruna çare bulmak amacıyla pek çok adım attı, atmaya da devam ediyor. Ancak, AK Parti'nin masasındaki son araştırma ise kaygıları daha da artırdı. 0-4 yaş aralığındaki çocuk sayısı 2025 yılı itibarıyla 4 milyon 945 bin 831'e gerileyerek Cumhuriyet tarihindeki en düşük seviyelere geldi.

Bu verilerle yola çıkan AK Parti sahada konu ile ilgili toplumun nabzını tuttu. AK Parti'nin masasında bulunan son araştırmada dikkat çekici bulgulara yer verildi.

Türkiye'yi bekleyen sorun

Ağustos 2025 saha araştırmasında Türkiye toplumunun zihninde yer eden en temel sorunun, 'hayat pahalılığı ve enflasyon' olarak tespit edildiği görüldü. Toplum ülkenin en önemli sorunun ekonomik kriz olduğunu düşünüyor. Ancak Ekonomik krizin gölgesinde Türkiye'nin geleceğini derinden etkileyecek ve sessizce ilerleyen önemli bir soruna daha dikkat çekilen araştırmada; ülkede evlenme yaşının yükselmekte olduğu, çocuk sahibi olmanın ise git gide ertelenen yada vazgeçilen bir lüks haline geldiğine vurgu yapıldı. Ekonomik koşulların, evlenme ve çocuk sahibi olma kararlarında önemli rol oynadığına işaret edilen araştırmada, bu sorunun sadece ekonomik değil toplumsal, kültürel boyutlarının da olduğu belirtildi. Sorunun sadece ekonomik olmadığının gerekçesi araştırmada, "Gelir düzeyi düşük olan bazı gruplarda evlilik oranı ve çocuk sayısının diğer gruplara göre daha yüksek olduğuna" dikkat Çocuk ve genç nüfusun azalma nedenlerini tek başına ekonomiye bağlamanın da yeterli olmadığı anlatıldı.

"Siyasi ayrışma"

Ayrıca; araştırma sonuçları Türkiye'de önemli bir siyasal ayrışmanın ortaya çıktığını gösterdi: CHP, İYİ Parti ve DEM Parti seçmenleri çocuk sayısındaki düşüşü ağırlıklı olarak ekonomik gerekçelerle açıklarken, AK Parti ve MHP seçmenleri ekonomik gerekçeleri dile getirse de, aynı zamanda, "aile değerlenin zayıflaması" ve "gençlerin evlilikten uzaklaşması" gibi kültürel ve kimliksel nedenlerden kaynaklandığını savundu.

Türkiye'de son yıllarda ekonomik dalgalanmaların yanı sıra nüfus yapısında ve toplumsal değer sisteminde önemli kırılmalar yaşandığına dikkat çekilen raporda, toplumun bunlarla yüzleşmesi gerektiğine yer verildi.

Türkiye'de çocuk sayısının düşüşünde en önemli faktörler sırasıyla rapora şöyle yansıdı:

  • Ekonomik zorluklar
  • Değişen kültür
  • Türkiye'de aile kavramının önemini kaybetmeye başlaması
  • Gençlerin evlilikten uzaklaşması
  • Kadın istihdamının artışının çocuk sayısını etkilemesi

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber