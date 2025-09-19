İki yurt müdürü ile bir müdür yardımcısı görevden alındı!
Benzine zam yolda
Orman yangınlarında hayatını kaybeden işçi ve gönüllüler şehit statüsüne alındı
Dar Gelirlilerin Harcama Kalemlerinde Gıda ve Kira İlk Sırada
AK Partili belediye başkanı gözaltına alındı
Evlilik yaşı yükseliyor, çocuk yapmak artık lüks
Esnafın POS isyanını bitirecek adım
8 ayda yüzde 65 kazandırdı! Gümüş 'düğün takısı' olma yolunda
Vergi yüzsüzleri açıklanıyor. Maliye tebliği yayınlandı
Meteoroloji'den 13 il için fırtına ve sağanak uyarısı
Osmaniye'de korkutan deprem!
Kabine genişliyor iddiası: Yeni bakanlık mı kuruluyor?
YSK yarın CHP gündemiyle toplanacak
UNESCO'nun Gazze'ye yardım fonuna destek veren ilk ülke Türkiye
Meteoroloji açıkladı: Yağışlar bitiyor, sıcaklıklar yükseliyor
Bakanlıktan şarkıcı Mabel Matiz hakkında suç duyurusu
TROY sınırları aşıyor: Hedef uluslararası pazarlara açılmak
Mustafa Bozbey'den AK Parti'ye geçeceğine dair iddialara yalanlama
'Rusya S-400'leri geri istedi' iddiasına Bakanlıktan açıklama
Netanyahu'ya yanıt: 170 bin Kudüs tapusu Türkiye arşivlerinde
Gelir İdaresi Başkanlığı maaş promosyon ihalesi yapıldı
Bahçeli'den ABD-İsrail koalisyonuna karşı 'TRÇ' ittifakı önerisi
Bakanlıktan Atatürk Öğrenci Yurdu iddialarına ilişkin açıklama
Komisyon, 12. toplantısında düşünce kuruluşlarını dinleyecek
RTÜK'ten 'milli ve manevi değerlere aykırılık' gerekçesiyle 5 dijital platforma ceza
Veteriner Hekimler 7 Yıldır VUS Sınavını Bekliyor
Erdoğan: Şehitlerimizin Hatırasına Sahip Çıkmaya Devam Edeceğiz
Ailesini Öldürmekle Suçlanan Doktordan İntihar Girişimi
MSB: Suriye'den çekilme ancak terör biterse olur
TDV, 8 bin öğrenciye eğitim desteği sağlayacak
İstanbul'da trafik güvenliğini tehlikeye atan 17 motosiklet sürücüsü yakalandı

İstanbul Cebeci Tüneli bağlantı yolunda yapılan denetimlerde, trafik kurallarını ihlal eden 17 motosiklet sürücüsü polis ekiplerince video kaydı alınarak yakalandı.

Trafik ekipleri, vatandaşın güvenliğini sağlamak için denetim çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Yollarda yapılan kontrollerle kural ihlali yapan sürücüler tespit edilerek, gerekli cezai işlemler uygulanıyor.

Son kontrollere dair detayları İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya kamuoyuyla paylaştı.

17 MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ YAKALANDI

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Cebeci Tüneli Bağlantı Yolu üzerinde motosiklet sürücülerinin trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü ihbarları üzerine denetim yaptı.

Denetimler kapsamında M.K., E.Y., C.D., B.B., K.S.L., G.K., B.S.S., E.B., A.Y., E.Ç., R.Y.K., E.A., B.Ş., Y.E.U., D.A., A.D.D. ve O.U. isimli sürücüler, polis ekipleri tarafından video kaydı alınarak yakalandı.

TESPİT EDİLEN SUÇLAR

Motosiklet sürücülerine 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun;

- Tescil belgesi bulundurmamak,

- Yönetmeliğe aykırı plaka takmak,

- Tescil plakasında değişiklik yapmak,

- Plakasız araç kullanmak,

- Teknik değişiklik, aksesuar takmak,

- Abart egzoz kullanmak,

- Sürücü belgesiz araç kullanmak ve kullandırmak ,

- Araçların ters yönde sürülmesi,

- Uyarı ve ikazlara uymamak ,

- Işık donanımı, araçlarında dikiz aynası bulundurmamak,

- Yayaların trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek davranışlarda bulunması maddelerinden idari para cezası uyguladı.

MOTOSİKLETLER TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

2 motosiklet sürücüsünün, sürücü belgeleri Karayolları Trafik Kanunu'nun 118 maddesi gereğince iptal edilerek, işlem yapılan tüm motosikletler trafikten men edildi.

Şahıslar hakkında "Ulaşım araçlarının kişilerin can ve mal güvenliğini tehlikeye sokacak şekilde kullanmak" suçundan adli işlem başlatıldı.


