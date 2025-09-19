İstanbul'da trafik güvenliğini tehlikeye atan 17 motosiklet sürücüsü yakalandı

2 motosiklet sürücüsünün, sürücü belgeleri Karayolları Trafik Kanunu'nun 118 maddesi gereğince iptal edilerek, işlem yapılan tüm motosikletler trafikten men edildi.

Denetimler kapsamında M.K., E.Y., C.D., B.B., K.S.L., G.K., B.S.S., E.B., A.Y., E.Ç., R.Y.K., E.A., B.Ş., Y.E.U., D.A., A.D.D. ve O.U. isimli sürücüler, polis ekipleri tarafından video kaydı alınarak yakalandı.

