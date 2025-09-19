İki yurt müdürü ile bir müdür yardımcısı görevden alındı!
Benzine zam yolda
Orman yangınlarında hayatını kaybeden işçi ve gönüllüler şehit statüsüne alındı
Dar Gelirlilerin Harcama Kalemlerinde Gıda ve Kira İlk Sırada
AK Partili belediye başkanı gözaltına alındı
Evlilik yaşı yükseliyor, çocuk yapmak artık lüks
Esnafın POS isyanını bitirecek adım
8 ayda yüzde 65 kazandırdı! Gümüş 'düğün takısı' olma yolunda
Vergi yüzsüzleri açıklanıyor. Maliye tebliği yayınlandı
Meteoroloji'den 13 il için fırtına ve sağanak uyarısı
Osmaniye'de korkutan deprem!
Kabine genişliyor iddiası: Yeni bakanlık mı kuruluyor?
YSK yarın CHP gündemiyle toplanacak
UNESCO'nun Gazze'ye yardım fonuna destek veren ilk ülke Türkiye
Meteoroloji açıkladı: Yağışlar bitiyor, sıcaklıklar yükseliyor
Bakanlıktan şarkıcı Mabel Matiz hakkında suç duyurusu
TROY sınırları aşıyor: Hedef uluslararası pazarlara açılmak
Mustafa Bozbey'den AK Parti'ye geçeceğine dair iddialara yalanlama
'Rusya S-400'leri geri istedi' iddiasına Bakanlıktan açıklama
Netanyahu'ya yanıt: 170 bin Kudüs tapusu Türkiye arşivlerinde
Gelir İdaresi Başkanlığı maaş promosyon ihalesi yapıldı
Bahçeli'den ABD-İsrail koalisyonuna karşı 'TRÇ' ittifakı önerisi
Bakanlıktan Atatürk Öğrenci Yurdu iddialarına ilişkin açıklama
Komisyon, 12. toplantısında düşünce kuruluşlarını dinleyecek
RTÜK'ten 'milli ve manevi değerlere aykırılık' gerekçesiyle 5 dijital platforma ceza
Veteriner Hekimler 7 Yıldır VUS Sınavını Bekliyor
Erdoğan: Şehitlerimizin Hatırasına Sahip Çıkmaya Devam Edeceğiz
Ailesini Öldürmekle Suçlanan Doktordan İntihar Girişimi
MSB: Suriye'den çekilme ancak terör biterse olur
TDV, 8 bin öğrenciye eğitim desteği sağlayacak
Hareket eden aracı tek eliyle durdurdu

Hatay'da park halindeyken hareket eden aracı kazaya karışmadan tek eliyle durduran kadının faciayı önlediği anlar kameraya yansıdı.

Haber Giriş : 19 Eylül 2025 10:25, Son Güncelleme : 19 Eylül 2025 10:26
Olay, Defne ilçesi Subaşı Mahallesi'nde yaşandı. Spor için geldiği salonunun önüne aracını park eden Serap Mutlu, park halindeki başka bir aracın harekete geçtiğini fark etti. Mutlu, hiç düşünmeden aracın arkasına geçerek tek eliyle aracı durdurmaya başardı. Sporcu kadının, el freni çekilmeyen aracı tek eliyle durdurduğu ve faciayı önlediği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Bir süre el freni çekilmeyen aracın arkasında bekleyen Mutlu, aracın sahibinin gelmesiyle muhtemel bir kazayı önlemiş oldu.

"Sporun faydası varmış"

El freni çekilmeyen aracı müdahale ederek kazaya sebep olmadan durduran Serap Mutlu, 'Birkaç gün önce spora geliyordum, aracımı park ettim. Araçtan eşyalarımı aldım ve bu taraftan yürümeye başladım. Sonra aniden bir aracın kaydığını fark ettim. Dönüp dikkatli baktığımda yavaş yavaş kaymaya başlayıp gittikçe hızlanıyordu. O an hiç tereddüt etmeden durdurmaya karar verdim. İyi ki de durdurdum, çünkü bu caddede trafik çok yoğundu. Çevre yolunda çok hızlı araçlar geçiyor. Kimsenin zarar görmemesi çok güzel. İlk önce içerideki spor mekanın sahibi, beni gönül kahramanı olduğumu söyledi. Aslında olayın ne kadar önemli olduğunu sonradan gerçekten anladım. Eğer aracı tutmasaydım büyük faciaya sebep olabilirdi. Oğlum videoyu izleyince, 'anne tek elle tutmuşsun' dedi. Sporun faydası varmış. Çünkü gerçekten bir faciaya olabilirdi, o yüzden hiç tereddüt etmedim. Yine olsa yine yapardım. Biraz dikkat diyorum ve ufak hatalar büyük sorunlara neden olabiliyor. Biraz daha dikkatli olmakta fayda var. El frenini çekmeyi unutmayalım' ifadelerini kullandı.

