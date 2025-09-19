Cumhuriyet Üniversitesi'nden araştırma görevlisi alımına ilişkin tekzip

16 Eylül 2025 tarihinde Memurlar.net'te yayımlanan "Üniversitenin Araştırma Görevlisi Alımına Bazı İddialar!" başlıklı habere yönelik tekzip

"Jüri atamaları usule uygundur"

Üniversite açıklamasında, jüri üyelerinin belirlenmesinde usulsüzlük yapıldığı iddiasının doğru olmadığı vurgulandı. Fakülte Yönetim Kurulu'nun 03.09.2025 tarihli toplantısında jüri üyelerinin kapalı oylama yöntemiyle seçildiği, bölüm başkanının izinde olması nedeniyle bölüm başkan yardımcısının toplantıda beyan verdiği belirtildi. Açıklamada, ön değerlendirme sürecinde yıllık izin ve sağlık raporu nedeniyle oluşan eksikliklerin yedek üyelerle giderildiği, bunun Danıştay içtihatlarıyla da uyumlu olduğu kaydedildi

İlgili alan şartı kamu yararı gözetilerek uygulandı"

Haberde yer alan "ilgili alanda tezli yüksek lisans" şartına ilişkin eleştirilere de yanıt verildi. Üniversite, ilandaki "ilgili alan" ibaresinin, Moleküler Biyoloji ve Genetik lisans mezunu olma şartına ek olarak, biyoinformatik veya moleküler tıp gibi alanlarda eğitim gören adayların da başvuru yapabilmesi için konulduğunu belirtti. Böylece daha geniş bir aday havuzu oluşturulduğu ve nitelikli adayların seçilmesinin amaçlandığı ifade edildi

"Süreç objektif ve şeffaf yürütülmüştür"

Tekzip metninde, araştırma görevlisi alım sürecinin ilan edilen takvime uygun, objektif ve şeffaf şekilde yürütüldüğü, jüri değişikliklerinin hukuki zorunluluklardan kaynaklandığı belirtildi. Üniversite, "Araştırma görevlisi alımı süreci, her türlü şaibeden uzak, denetlenebilir ve mevzuata uygun olarak gerçekleştirilmiştir" ifadesine yer verdi.