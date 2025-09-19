İzmir'de eski sevgili dehşeti: 2 kişi hayatını kaybetti

Öte yandan, polis ekiplerinin yaptığı incelemeler sonucunda olayın şüphelisinin Ramazan Ümit Görgülü olduğu belirlendi.

Burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen Selin Angun, kurtarılamadı.

Kan donduran olayda, Görgülü'nün kurşunları, Selin Angun'un yanı sıra yanında bulunan Ü.A. ve D.T.'ye isabet etti.

İzmir'in Urla ilçesi Yeni Mahalle Dere Sokak'ta bir işletmede 10 Eylül gecesi saat 23.35 sıralarında meydana gelen olayda, iddiaya göre, Ramazan Ümit Görgülü, eski sevgilisi Selin Angun'un bulunduğu eğlence mekanına gelerek yanında getirdiği silahla ateş açtı.

