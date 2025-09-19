Özel Yetenek Sınavı yerleştirme sonuçları açıklandı
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) kapsamında Spor Bilimleri için Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) yerleştirme sonuçları açıklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Eylül 2025 15:33, Son Güncelleme : 19 Eylül 2025 15:33
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) internet sitesindeki duyuruda, ÖZYES sonuçlarına göre yükseköğretim programlarına yerleştirme işlemlerinin tamamlandığı bildirildi.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin "sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.
Yerleştirme sonuçlarına göre, bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri, ilgili yükseköğretim kurumu tarafından 23-29 Eylül tarihlerinde resmi iş günleri ve çalışma saatlerinde yapılacak.