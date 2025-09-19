Dev tavada 30 şef pişirdi: Bu sucuklu yumurta Guinness'e girdi

AK Parti'de iki günde 5 il başkanı istifa etti
AK Parti'de iki günde 5 il başkanı istifa etti
Yargıtay'dan emsal karar: Estetikte sonuç alınmazsa ücret geri ödenecek
Yargıtay'dan emsal karar: Estetikte sonuç alınmazsa ücret geri ödenecek
Erdoğan'dan Netanyahu'ya 'Silvan Kitabesi' yanıtı
Erdoğan'dan Netanyahu'ya 'Silvan Kitabesi' yanıtı
Erdoğan, Trump ile 25 Eylül'de Beyaz Saray'da görüşecek
Erdoğan, Trump ile 25 Eylül'de Beyaz Saray'da görüşecek
Maliye'den Yeni Şafak'ın 'vergisiz döviz' iddialarına yalanlama
Maliye'den Yeni Şafak'ın 'vergisiz döviz' iddialarına yalanlama
Habersiz ziyaret: Nöbetçi öğretmen Bakan Tekin'i veli sandı
Habersiz ziyaret: Nöbetçi öğretmen Bakan Tekin'i veli sandı
TVF, 360 milyar dolarla dünyanın en büyük 10 fonu arasında
TVF, 360 milyar dolarla dünyanın en büyük 10 fonu arasında
İstinaf, İmamoğlu'na 'siyasi yasak ve hapis' cezasını onadı
İstinaf, İmamoğlu'na 'siyasi yasak ve hapis' cezasını onadı
Arama kurtarma personeli kıyafet yönetmeliği değişti
Arama kurtarma personeli kıyafet yönetmeliği değişti
Adalet Bakanlığı personeline verilecek promosyon netleşti
Adalet Bakanlığı personeline verilecek promosyon netleşti
Yerli SMA ilacı için üretim süreci başladı
Yerli SMA ilacı için üretim süreci başladı
Özvar: 158 üniversiteden mezun 42 bin genç savunma sanayisinde
Özvar: 158 üniversiteden mezun 42 bin genç savunma sanayisinde
YSK, CHP kurultayına itirazı reddetti
YSK, CHP kurultayına itirazı reddetti
Can Holding soruşturmasında yeni gelişme: Dosya İstanbul CBS'de
Can Holding soruşturmasında yeni gelişme: Dosya İstanbul CBS'de
Erdoğan: Muhalefet istikrar ve güven ortamını dinamitlemeye çalışıyor
Erdoğan: Muhalefet istikrar ve güven ortamını dinamitlemeye çalışıyor
Bakan Güler: PKK'nın tüm uzantıları bir an önce silahlarını teslim etsin
Bakan Güler: PKK'nın tüm uzantıları bir an önce silahlarını teslim etsin
Bakan Tunç: Gazze'de uluslararası hukuk işlevsiz kaldı
Bakan Tunç: Gazze'de uluslararası hukuk işlevsiz kaldı
Türkiye'de kurulan şirket sayısı azaldı, kapanan şirket sayısı arttı
Türkiye'de kurulan şirket sayısı azaldı, kapanan şirket sayısı arttı
Okulda bıçaklı saldırı: Biri ağır, iki öğretmen yaralandı
Okulda bıçaklı saldırı: Biri ağır, iki öğretmen yaralandı
2025 Mühendislik Tamamlama Tercihleri Başladı
2025 Mühendislik Tamamlama Tercihleri Başladı
Cumhuriyet Üniversitesi'nden araştırma görevlisi alımına ilişkin tekzip
Cumhuriyet Üniversitesi'nden araştırma görevlisi alımına ilişkin tekzip
İki yurt müdürü ile bir müdür yardımcısı görevden alındı!
İki yurt müdürü ile bir müdür yardımcısı görevden alındı!
Benzine zam yolda
Benzine zam yolda
Orman yangınlarında hayatını kaybeden işçi ve gönüllüler şehit statüsüne alındı
Orman yangınlarında hayatını kaybeden işçi ve gönüllüler şehit statüsüne alındı
Dar Gelirlilerin Harcama Kalemlerinde Gıda ve Kira İlk Sırada
Dar Gelirlilerin Harcama Kalemlerinde Gıda ve Kira İlk Sırada
AK Partili belediye başkanı gözaltına alındı
AK Partili belediye başkanı gözaltına alındı
Evlilik yaşı yükseliyor, çocuk yapmak artık lüks
Evlilik yaşı yükseliyor, çocuk yapmak artık lüks
Esnafın POS isyanını bitirecek adım
Esnafın POS isyanını bitirecek adım
8 ayda yüzde 65 kazandırdı! Gümüş 'düğün takısı' olma yolunda
8 ayda yüzde 65 kazandırdı! Gümüş 'düğün takısı' olma yolunda
Vergi yüzsüzleri açıklanıyor. Maliye tebliği yayınlandı
Vergi yüzsüzleri açıklanıyor. Maliye tebliği yayınlandı
Ana sayfaHaberler Yaşam

Dev tavada 30 şef pişirdi: Bu sucuklu yumurta Guinness'e girdi

Afyonkarahisar'da 25 metrekarelik tavada sucuklu yumurta pişirildi. Bin 930 kilo ağırlığındaki sucuklu yumurta Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 19 Eylül 2025 21:37, Son Güncelleme : 19 Eylül 2025 21:34
Yazdır
Dev tavada 30 şef pişirdi: Bu sucuklu yumurta Guinness'e girdi

Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen 7. Uluslararası Gastro Afyon Festivali'nde 100 şef 25 metrekarelik dev krom tavada bin 930 kiloluk dev sucuklu yumurta yaparak dünya rekoru kırdılar.

Gastronomi dünyasının merakla beklediği 7. Uluslararası Gastro Afyon Festivali, bu yıl tarihi bir ana sahne oldu. Festivalin en görkemli etkinliği olan Guinness Dünya Rekoru denemesi, binlerce katılımcının heyecanlı bakışları arasında gerçekleşti.
Rekor için özel olarak tasarlanan 25 metrekarelik dev krom tava, festival alanına kuruldu. Tava başına geçen 30 usta şef, Afyonkarahisar'ın coğrafi işaretli lezzeti olan 1 ton sucuk ve 15 bin gezen tavuk yumurtasıyla tarihe geçecek bir sucuklu yumurta hazırladı. Dev sucuklu yumurtanın pişirilmesinde ünlü şefler Rafet İnce, Bedri Usta ve Cüneyt Asan gibi isimlerde yer alırken geri planda toplamda 100 şef dev sucuklu yumurtanın pişirilmesinde yer aldı. Gerekli ölçümlerin ardından Guinness World Records Türkiye Hakemi ve Temsilcisi Şeyda Subaşı, bin 930 kiloluk dev sucuklu yumurtanın Guinness Dünya Rekorları Kitabı'na girdiğini açıkladı. Yaklaşık 1930 kiloluk dev lezzet, yaklaşık 1 saat 15 dakikalık pişirme sürecinin ardından ortaya çıktı. Alttan ızgarayla ısıtılan özel tava, pişirme sürecinde dev organizasyona damgasını vurdu. Rekor denemesi, Guinness'in resmi tescili için gerekli olan tüm ölçüm ve denetimlerin eksiksiz yapılabilmesi adına bir mimar ve bir gıda mühendisi gözetiminde gerçekleştirildi.

Finalde ise büyük bir coşku yaşandı. Dev sucuklu yumurta, festival alanında toplanan misafirlere ikram edildi ve unutulmaz bir lezzet şöleni yaşandı.

Öte yandan, Guinness yetkilileri rekor belgesini belediye Başkanı Burcu Köksal'a taktim ettiler.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber