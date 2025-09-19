AK Parti'de iki günde 5 il başkanı istifa etti
Ana sayfaHaberler Siyasi

AK Parti'de iki günde 5 il başkanı istifa etti

AK Parti'de toplam beş il başkanı iki gün içinde istifa kararlarını sosyal medya hesaplarından duyurdu.

Haber Giriş : 19 Eylül 2025 23:30, Son Güncelleme : 19 Eylül 2025 23:54
AK Parti'de iki günde 5 il başkanı istifa etti

Muğla İl Başkanı Haluk Laçin ve Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım'ın istifalarının ardından bugün de AK Parti Adıyaman İl Başkanı Faruk Bülent Kablan, AK Parti Çanakkale İl Başkanı Ömer Faruk Göktürk ile Niğde İl Başkanı Mustafa Özdemir görevlerinden ayrıldığını açıkladı.

AK Parti Niğde İl Başkanı Özdemir, görevinden ayrıldı

AK Parti Niğde İl Başkanı Mustafa Özdemir, görevinden ayrıldığını açıkladı. Özdemir, yaptığı yazılı açıklamada, kararın kendi iradesi ve Genel Merkez'in bilgisi doğrultusunda alındığını belirtti.

Başkan Özdemir, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bugüne kadar büyük bir onurla ve gururla sürdürdüğüm AK Parti Niğde İl Başkanlığı görevimden, kendi iradem ve Genel Merkezimizin bilgisi doğrultusunda ayrıldığımı sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu görevi üstlendiğim ilk günden itibaren, Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, partimizin vizyonu doğrultusunda milletimize ve ülkemize hizmet etmeyi en büyük şeref bildim. Görev sürem boyunca teşkilatlarımızla birlikte omuz omuza yürüdük, vatandaşlarımızla bir araya geldik, onların sorunlarını dinledik ve çözüm üretmek için gayret ettik. Ancak bu bir veda değildir. AK Parti ailesinin bir ferdi olarak partimin ve davamın hizmetinde olmaya devam edeceğim. Çünkü bu bir bayrak yarışıdır; inanıyorum ki benden sonra görevi devralacak kardeşlerim aynı azim ve kararlılıkla yolumuza devam edeceklerdir. Bu süreçte teşkilatımızın her bir mensubuna ve desteklerini esirgemeyen kıymetli Niğdeli hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Rabbim bizleri milletimize, davamıza ve liderimize karşı mahcup etmesin."

AK Parti Adıyaman il başkanı görevinden istifa etti

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Faruk Bülent Kablan, yaptığı yazılı açıklamada, görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Kaplan, makamların geçici olduğunu, bugüne kadar büyük bir onur ve sorumluluk bilinciyle yürüttüğü AK Parti İl Başkanlığı görevinden istifa ettiğini belirtti.

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, milletvekillerine, belediye başkanlarına, teşkilat mensuplarına teşekkür eden Kablan, her zaman AK Parti'nin neferi olmaya devam edeceğini aktardı.

AK Parti Çanakkale İl Başkanı Göktürk, görevinden istifa etti

Ak Parti Çanakkale İl Başkanı Ömer Faruk Göktürk, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Göktürk, yaptığı yazılı açıklamada, görevini 1 yıldır sürdürdüğünü belirterek, AK Parti'nin kurulduğu günden bu yana milletin umudu olduğunu ve her zaman millet iradesini merkeze aldığını hatırlattı.

AK Parti'nin iktidarı boyunca tüm ülkede olduğu gibi Çanakkale'de de bir çok önemli hizmete ve yatırıma imza attığına işaret eden Ömer Faruk Göktürk, şunları kaydetti:

"İl Başkanlığı görevim boyunca, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, davamızın bayrağını daha yükseklere taşımak için elimden gelen gayreti gösterdim ancak gerek babamın sağlık durumu, gerekse benim geçirmem gereken operasyonlar nedeniyle, uzunca bir süre Çanakkale'den ayrılmak zorunda kalacağım. Sayın Cumhurbaşkanımızın çizdiği istikamet doğrultusunda, hem dünyada hem bölgesinde büyük bir istikrarla yürüyen, Türkiye Yüzyılı hedefi doğrultusunda emin adımlarla ilerleyen partimizin, en ufak bir boşluğu kaldıramayacağı kanaatiyle, görevimi devretmem gerektiğini düşünüyorum."

Göktürk, bu nedenlerle görevinden affını talep ettiğini dile getirerek, "Bana güvenerek il başkanlığı görevine layık gören Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen TBMM Başkanımız Numan Kurtulmuş'a, önceki dönem ve mevcut Genel Merkez Yöneticilerimize, MKYK Üyemiz Fatih Şahin'e, Milletvekilimiz Ayhan Gider'e, omuz omuza mücadele ettiğim tüm teşkilat mensuplarımıza, kadın ve gençlik kollarımıza, belediye başkanlarımıza, milletvekillerimize ve en önemlisi bizlere gönül veren aziz hemşehrilerime şükran borçluyum. Bu bir veda değildir, aksine bu kutlu davaya bir nefer olarak, farklı alanlarda hizmet etmeye devam edeceğim bir yolculuğun yeni başlangıcıdır." ifadesini kullandı.

